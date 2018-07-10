Yunanistan Komünist Partisi'nden tren faciasıyla ilgili destek mesajı

​Yunanistan Komünist Partisi, bugün Türkiye Komünist Partisi'ne ilettiği mesajla yaşanan demiryolu faciası için taziye ve dayanışmalarını iletti.

​Yunanistan Komünist Partisi, bugün Türkiye Komünist Partisi'ne ilettiği mesajla Çorlu'da meydana gelen demiryolu faciası ile ilgili dayanışma ve taziyelerini paylaştı.

YKP, mesajında yaşananların kapitalist sistemin bir sonucu olduğunun altını çizdi.

Mesajda şöyle dendi:

"Sevgili yoldaşlar,

Tekirdağ'da 24 ​kişinin ölümü ve 300'den fazla kişinin yaralanması ile sonuçlanan demiryolu kazası ile ilgili derin üzüntümüzü ifade etmek isteriz.

Kapitalist gelişmenin ve kâr uğruna yapılan kesintilerin böylesi trajik sonuçlarının üstü, Erdoğan'ın yemin töreni için yapılan kutlamalarla örtülemez.

Türkiye halkına ve işçi sınıfına dayanışma duygularımızı ve kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyemizi sunmanızı rica ediyoruz.

Yoldaşça selamlarımızla,

Yunanistan Komünist Partisi"