Yunanistan Komünist Partisi'nden Suriye saldırısına karşı eylem

Yunanistan Komünist Partisi ve Yunanistan Komünist Gençliği, Suriye'de gerçekleştirilen emperyalist saldırıya karşı eylem gerçekleştirdi.
Eylemde "Suriye'ye ABD-NATO-Avrupa Birliği müdahalesine hayır" denildi. Yunanistan hükümetinin saldırıyı desteklemesi kınandı.
ABD büyükelçiliği önünde biten eylemde, ülkedeki NATO üslerinin kapatılması ve Yunanistan'ın asla müdahalelere dahil olmaması talep edildi.
Yunanistan Komünist Partisi Merkez Komitesi Dimitris Kutsumbas, "Ne yazık ki emperyalist savaş tehlikesi yükseliyor. Yunan hükümeti halkın çıkarlarına karşı büyük sorumluluklar üstleniyor" diyerek, ülkenin ABD-NATO planlarında yer almamasını istedi.