Yunanistan Komünist Partisi’nden Makedonya açıklaması

Yunanistan Komünist Partisi (KKE), Yunanistan ile Makedonya arasında anlaşmaya varılan tartışmalı isim konusu hakkında bir açıklama yayımladı. Taraflar arasındaki uzlaşmanın Makedonya’nın NATO ve AB üyeliği sürecini hızlandırması beklenirken, anlaşmanın emperyalizmin bölgedeki planlarını gizlediğine işaret ediliyor.

Yunanistan ve Makedonya arasında uzun yıllardır süren isim tartışmasının geçen hafta tarafların vardığı anlaşma sonucu çözüme ulaştırıldığı açıklanmıştı. Ancak Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov’un anlaşmayı imzalamayacağını söylemesiyle ve Yunanistan’da da çeşitli gerekçelerle eleştirilen uzlaşmayla ilgili bir açıklama yayımlayan Yunanistan Komünist Partisi (KKE), son yaşanan gelişmelerde emperyalizmin rolüne dikkat çekti.

Açıklamada anlaşmanın imzalanmasında uzun yıllardır Batı Balkanların Avrupa-Atlantik hattına entegre edilmesini amaçlayan ABD ile NATO ve Avrupa Birliği gibi kurumların açık girişimlerinin bulunduğu vurgulanırken, anlaşma metninin içeriğinin gerçek tarafları açıkça gösterdiği belirtildi.

Sürecin basit bir isim tartışmasından ibaret olmadığının altını çizen KKE, Makedonya Anayasası’ndaki değişiklikler ve Yunanistan’da milliyetçiliğin önünün açılması gibi bir dizi sonuca işaret etti.

ANLAŞMA, NATO ve ABD PLANLARINI GİZLİYOR

Gelişmelerin Yunanistan, Türkiye, Arnavutluk, Karadağ, Bulgaristan ve Romanya gibi ülkelerin NATO serüveni ve AB’nin genişleme planlarını gizlediğini aktaran KKE, Yunanistan ve Türkiye ilişkilerinin bunun en tipik örneği olduğunu söylüyor. Açıklamada anlaşmanın arka planında yeni askeri üslerin kurulması ve büyük miktardaki askeri sevkıyatın yer aldığı vurgulanırken, "SYRIZA hükümeti emperyalizmin rolünü aklarken, bu emperyalist örgütlerin genişlemesinin halklara barış ve dostluk getireceği yanılsamasını beslemektedir" ifadelerine yer verdi.

Makedonya Parlamentosu dün, Yunanistan ile anlaşmaya varılan tartışmalı isim konusunda ülkenin adının Kuzey Makedonya Cumhuriyeti olarak değiştirilmesini onaylamıştı.

Makedonya 1991 yılında Yugoslavya'dan ayrılmıştı, ancak ülkenin "Makedonya" ismini kullanması Yunanistan tarafından istenmiyordu. İki ülke arasındaki isim krizi 1991'den beri sürüyordu.

Yunanistan tarafından NATO ve Avrupa Birliği üyeliği süreci de aynı gerekçeyle engellenen Makedonya’nın bu anlaşmayla tartışmalı üyelik konularını da çözdüğü belirtiliyor.