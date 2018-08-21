Yunanistan Komünist Partisi'nden açıklama: Yeni dönem eskisinin devamı olacak

Yunanistan Komünist Partisi, Yunanistan'da 'kurtarma' programının sona ermesini değerlendirerek, yeni dönemin eskisinin devamı olacağını, Avrupa Birliği dayatmalarının sürecğeini belirtti.

Yunanistan Komünist Partisi, ülkenin "kurtarma" programından çıkmasına ilişkin açıklama yayımladı. Açıklamada yeni dönemin eskisinin devamı olacağı, Avrupa Birliği tarafından dayatılan yasaların süreceği duyuruldu.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın sorunları gizlemeye çalıştığını vurgulayan Yunanistan Komünist Partisi, AB'nin doğrudan denetiminin, "'kanlı' artı değerin", emek sömürüsünün, vergi hırsızlığının, insan hayatının her yönünün kötüleşmesinin süreceğini belirtti.

Açıklamada "Syriza-ANEL hükümeti ne kadar soytarılık yapsa da, Çipras ne kadar duygu sömürüsüne başvursa da Yunan halkı bunun tamamen farkında" denildi.

Syriza-ANEL hükümetinin halk düşmanı, işçi düşmanı politikalarını kınayan Yunanistan Komünist Partisi, AB dayatmalarının sonlanmasını, kemer sıkma politikalarının tamamen bitmesini, kayıpların giderilmesini, halkın ihtiyaçlarının karşılanmasını istedi.