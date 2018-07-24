Yunanistan Komünist Partisi: Facianın sorumlusu önlem almayan hükümettir

Yunanistan Komünist Partisi (KKE), Yunanistan’da en az 74 kişinin ölümüne ve 190’a yakın kişinin yaralanmasına neden olan yangına ilişkin bir açıklama yaptı. Facianın sorumlusunun SYRIZA-ANEL hükümeti olduğunun, koruma önlemlerinde ve yangın söndürme altyapısında eksiklikler bulunduğunun altını çizen KKE, Mayıs ayında parti tarafından yapılan uyarıyı da hatırlattı.

Yunanistan Komünist Partisi (KKE), ülkede son yıllarda yaşanan en büyük facialardan biri olan yangına ilişkin bir açıklama yaptı. Dün Atina’nın doğusunda başlayan yangının yayılması sonucu son açıklamalara göre en az 74 kişi yaşamını yitirdi, 187 kişi yaralandı.

Yunanistan Komünist Partisi’nden faciaya ilişkin yapılan açıklamada, itfaiye ekiplerinin yangına müdahale çalışmalarının yetersiz kaldığı belirtilirken, bu durumun nedeninin de yangının yayılmasına gerekçe olarak hava koşullarını gösteren Syriza-ANEL hükümetinin kayda değer altyapı, araç ve organizasyona sahip olmaması gösterildi.

“Orman ve kırsal alanların yanı sıra konutları da tahrip eden yangınlar, yangından korunma önlemlerinin eksikliğini, orman koruma ve yangın söndürme altyapısının yetersizliğini ve araç ve personeldeki eksiklikleri bir kez daha gözler önüne sermektedir” denilen açıklamada, şöyle denildi:

“KKE, SYRIZA-ANEL hükümetinden, sorumlu tüm devlet ve yerel yönetimlerden devam etmekte olan yangınlarla etkin bir şekilde başa çıkmak için gerekli tüm önlemleri acil bir şekilde almasını talep etmektedir.”

KKE MAYIS AYINDA UYARMIŞTI

Yunanistan Komünist Partisi’nin bu yılın Mayıs ayında yangın güvenliği ve orman koruma konularında bir etkinlik düzenlediğinin ve konuyla ilgili parlamentoya bir soru önergesi verildiğinin hatırlatıldığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

KKE, bu yolla kapitalist kâr düzenine hizmet eden politikaların etkilerini, yangından korunma ve orman yangınlarıyla mücadele alanında gittikçe büyüyen sorunların altını çizmiş, acil şekilde önlem alınmasını talep etmiştir. Söz konusu etkinlikte konuşan KKE Merkez Komitesi Genel Sekreteri Dimitris Kuçumbas, SYRIZA-ANEL hükümeti ve öncüllerinin bu konudaki sorumluluklarının altını çizerek orman koruma yasaları konusunda genel bir yasal çerçeve ile koruyucu önlemleri yoksunluğu, itfaiye güçlerinin yetersiz finansmanı ve ulusal anlamda uygun altyapı ve malzeme eksikliğinden bahsetmişti. Kuçumbas, itfaiye erlerinin yeterli kişisel koruma ekipmanına sahip olmak bir yana, ikinci bir üniformalarının bile olmadığının da altını çizmişti. Tüm bunların yangınlarla mücadelede ciddi engeller ortaya çıkardığını belirten Kuçumbaş, ‘Bu engeller insan hayatlarının, ormanların ve ülke zenginliklerinin yok olmasına neden oluyor. NATO’ya 4 milyar avro harcanır, büyük şirketlere milyarlarca avro borç verilirken, hükümet tüm eksiklikleri gidermek için yeterli para olmadığını söylüyor’ ifadelerini kullanmıştı. Attica’daki KKE örgütü ve yangından etkilenen bölgelerdeki tüm komünistler, yangın söndürme ve arama kurtarma çalışmalarında en ön sırada yer alarak bölge halkına destek oldu. KKE milletvekilleri ve diğer parti kadroları etkilenen alanları ziyaret etmiş, partimiz konaklama, yiyecek, ilaç ihtiyacı konusunda acil destek sağlanması hususunda harekete geçmiştir.