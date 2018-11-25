Yunanistan Komünist Partisi 100 yaşında: Bu korsan gemisi batacaktır!

Uluslararası Komünist ve İşçi Partileri Toplantısı delegelerinin de katıldığı büyük kutlamada binler, Yunanistan Komünist Partisi'nin (YKP) kararlılık ve kahramanlıkla dolu tarihini andı.

Atina Barış ve Dostluk stadyumunda gerçekleştirilen kutlamada, Yunanistan Komünist Partisi (YKP) Genel Sekreteri Dimitris Koutsoumbas, YKP Merkez Komitesi adına bir konuşma yaptı.

Koutsoumbas konuşmasına “Bugün Pire’de, partimizin 17-23 Kasım 1918’de yapılan Birinci Kongre ile dünyaya geldiği bu şehirde yüzüncü yılımızı kutlamaktan gururluyuz” sözleriyle başladı. Koutsoumbas, geçmişte kahramanca çarpışan ve bugün sağlık sorunlarına rağmen etkinliğe gelebilen yoldaşları yanında, partiye yeni katılan 14-18 yaşları arasındaki genç üyeleri selamladı.

'SEN OLMADAN BİR DİŞLİ BİLE HAREKET EDEMEZ!'

YKP’nin görkemli tarihinin her bir sayfasının adı bilinen ve bilinmeyen on binlerce üyenin mücadelesi ile yazıldığını ifade eden Koutsoumbas, akıntıya karşı yüzdüklerini ancak çok sayıda yeni militanı şu en basit ve en güçlü sloganla bilinçlendirmeyi başardıklarını söyledi: “İşçi kardeş, sen olmadan tek bir dişli bile hareket edemez, ancak sen patronlar olmadan da yapabilirsin!”

YÜZÜNCÜ YILDA NÂZIM HİKMET DİZELERİ

Koutsoumbas, dört yıllık iktidarı boyunca Syriza’nın sermayenin isteklerini bir bir uygulamaya koyduğunu ve şimdi önceki hükümetlerin yapamadığı bu işleri yapmış olmakla övündüğünü söyledi. Buna karşı halkın muhalefetinin güçlenmesi ve burjuva siyasetinin çürümüşlüğüne dair memnuniyetsizliğin YKP’nin siyasi programı ile birleştirilmesi sorumluluğunu vurgulayan Genel Sekreter, emperyalistlerin bölgedeki rekabeti ile ilgili olarak “Halkımız emperyalist bir savaşın çanlarının çalmasını bekleyemez. Yunanistan’ın emperyalizmin sıçrama tahtası olmasına izin veremeyiz. Suda üssü ve diğer tüm yabancı üsler kapatılmalıdır. Yurtdışı misyonlarında bulunan Yunan askerleri geri dönmelidir. Halkımız ütopik bir şekilde NATO’nun ve AB’nin kendi yok etmesini ve halk için bir Avrupa’ya dönüşmesini bekleyemez. AB ve NATO’dan, ve tüm emperyalist ittifaklardan ayrılmak için mücadeleyi yükseltmeliyiz.” diye ekledi. Koutsoumbas sözlerine Nâzım Hikmet’in dizeleri ile son verdi:

“...Bu dünya, bu korsan gemisi batacaktır,

taş çatlasa batacak.

Ve senin alnın gibi hür, ferah ve ümitli bir âlem

Kuracağız…”

Maria Farantouri, George Dalaras, Vassilis Lekkas gibi ünlü sanatçıların performansları ve YKP üyelerinin militan sloganları stadyumdaki coşkulu havayı güçlendirdi.

YKP’nin yüzüncü yılı için hazırlanan videoya buradan ulaşılabilir.