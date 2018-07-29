Yunanistan İtfaiyeciler Federasyonu: Tavsiyelerimiz dikkate alınmadı

Yunanistan'daki orman yangınıyla ilgili yetkilileri eleştiren İtfaiyeciler Federasyonu Başkanı Dimitris Stathopulos 'Büyük operasyonel hatalar yapılmadığını söylüyorlar ama binlerce küçük hata yapıldı' dedi. Stathopulos, tahliye zamanıyla ilgili tavsiyelerinde uyulmadığını aktardı.

Yunanistan'da en az 88 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili hükümete yönelik eleştiriler sürerken Yunanistan İtfaiyeciler Federasyonu'ndan sert bir açıklama geldi.

12 bin 500 üyesi bulunan Federasyon’un Başkanı Dimitris Stathopulos "Hükümet, büyük operasyonel hatalar yapılmadığını söylüyor ama açıklamadığı şey şu ki, binlerce küçük hata yapıldı. Bütün o küçük hatalar büyük hatayı ortaya çıkardı ve görülmemiş sayıda ölümlerin yaşanmasının nedeni de bu" dedi.

'BİR SEBEPTEN ÖTÜRÜ TAVSİYEMİZE KULAK VERİLMEDİ'

Observer'a konuşan Stathopulos, itfaiye biriminin yangından etkilenen bölgenin tahliye edilmesi tavsiyesinde bulunduğunu ancak bu tavsiyenin dikkate alınmadığını söyledi.

"İtfaiyeciler olarak insanları ve mülklerini korumaya yemin ederiz" diyen Stathopulos, "İlgili bölgelerin ne zaman tahliye edilmesi gerektiğini biliriz fakat bir sebepten ötürü tavsiyemize kulak verilmedi. Bu, ülkemiz için çok büyük bir trajedi ve özür dilenmesi gerekiyor" diye konuştu.

Stathopulos'un bir diğer suçlaması da meteoroloji kurumunu hedef aldı. Stathopulos, meteorolojinin, rüzgâr hızının saatte 124 kilometreye yükseleceğini öngöremediğini söyledi. Yangın söndürme uçaklarının bu nedenle havalanamadığını anlatan Stathopulos "O rüzgârda kalkamadılar. Eğer meteoroloji kurumu tehlike seviyesini yükseltip uyarıda bulunmuş olsaydı, uçaklar başka bir havalimanına gitmiş olabilirdi. Rüzgâr öngörülemediği için kaynaklarımız dağınık halde kaldı" diye devam etti.