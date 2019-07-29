Yunanistan hükümeti polisi üniversitelere sokacak

Yunanistan'da Yeni Demokrasi hükümeti üniversitelerin polis tarafından dokunulmazlığını kaldırmak için bir yasa hazırladı. Üniversitelerin dokunulmazlığı, Politeknik Direnişi’nin kazanımlarından biriydi.

Yunanistan'da iki hafta önceki seçimlerde iktidar olan Yeni Demokrasi (ND) partisi, üniversitelerin polis tarafından dokunulmazlığını kaldırmak için bir yasa hazırladı.

Eğitim Bakanı Yardımcısı Vassilis Digalakis, Reuters’a verdiği demeçte akademik özgürlükleri ve fikir özgürlüğünü koruyanın üniversitelerin dokunulmazlığı olmadığını ileri sürdü. Digalakis üniversitelere polisin girmesi yasağını "Fikirlerin ve öğrencilerin serbest dolaşımını yasaklayan ve yasadışı eylemlerin yapılmasını sağlayan" diye niteledi.

MİÇOTAKİS 'HUKUKSUZLUK SIĞINAĞI' DEDİ

Başbakan Kiryakos Miçotakis “Durum ne yazık ki, fikirlerin korunduğu bir sığınaktan hukuksuzluk sığınağına dönüşmüş durumda” sözlerini kullandı.

2011 yılında kitlesel eylemleri bastırmak üzere PASOK hükümeti de benzer bir adım atmış, 2017’de üniversiteler yeniden dokunulmazlık statüsü kazanmıştı.