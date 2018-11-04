Yunanistan halkının yüzde 62'si ay sonunu zor getiriyor

Atina merkezli Ekonomik ve Endüstriyel Araştırmalar Vakfı'nın araştırmasına göre, Yunanistan halkının yüzde 62'si ayın sonunu zor getiriyor.

Bir araştırma merkezinin yayınladığı rapora göre, gimiz Ağustos ayında "kurtarma programı"ndan resmen çıktığını ilan eden Yunanistan'da, halkın yüzde 62'si ay sonunu zor getiriyor.

Atina merkezli Ekonomik ve Endüstriyel Araştırmalar Vakfı'nın (IOBE) yaptığı ankete katılanların yüzde 11'i ise günlük ihtiyaçlarını giderebilmek için, birikmiş tasarruflarını harcamak zorunda kaldığını söyledi.

Anket katılımcılarının büyük çoğunluğu da (yüzde 82) önümüzdeki 12 ay boyunca bir avro dahi tasarrufta bulunamayacağını belirtti.

'TÜKETİCİ GÜVENİ ARTTI'

IOBE'nin araştırmasından çıkan sonuca göre, Yunanistan'da tüketici güveni Eylül ayından bugüne artmış durumda.

Eylül ayında yapılan ankette katılımcıların yüzde 58'i gelecek 12 ay içerisinde daha az ya da çok daha az harcama yapmayı planladığını ifade ederken, bu ay yapılan yeni ankette bu oran yüzde 41'e düştü.

Araştırma, tüketicilerin en çok ev satın alma, ev tadilatı ve yeni araba alma konusunda tedbirli davrandığını ortaya koydu.