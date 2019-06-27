Yunanistan Girit açıklarında sondaja başlayacak

Yunanistan Girit adasının güneyinde petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına başlanması için ExxonMobil ve Total şirketleriyle anlaşma imzaladı.

Yunanistan, Girit adasının güneybatısında 2020'de sondaj çalışmalarına başlanması için ABD'li Exxon Mobile ve Fransız Total şirketleriyle anlaşma imzaladı.

Çipras, imza töreninde yaptığı konuşmada, sondaj çalışmalarının Yunanistan ekonomisi için önemli olduğunu, ayrıca ulusal ve jeopolitik önem taşıdığını kaydetti.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre uluslararası hukuka ve çevre koruma kurallarına saygılı olacaklarını kaydeden Çipras, bölgeden çıkarılacak olası doğalgaz rezervlerinden sağlanacak gelirin yüzde 40'ının ExxonMobil'e, yüzde 40'ının Total'e, yüzde 20'sinin de Yunan Petrollerine (ELPE) aktarılacağını açıkladı.

8 yıl sürecek sondaj çalışmalarının süresinin uzatılabileceğini de belirten Çipras, Girit adası açıklarındaki sondaj çalışmalarına başlanmasına neden olarak "aynı deniz havzasındaki İsrail, Mısır ve Kıbrıs'ta büyük doğalgaz rezervlerinin bulunmasını" gösterdi.

Çipras, ilk aşamada 1,5 milyar avro düzeyinde yapılacak yatırımların Yunan devletine ve halkına ekonomik kazanımlar sağlamasının hedeflendiğini söyledi.

Yunanistan Başbakanı, aynı anda ABD ve AB'nin de desteğiyle İsrail-Kıbrıs-Girit-Yunanistan arasında inşa edilmesi öngörülen EastMed boru hattı projesinin de 2020 yılında gündeme getirileceğini açıkladı.