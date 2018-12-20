Yunanistan başbakanı, sağcıların hedefindeki eski bakanına sahip çıktı

Yunanistan Başbakanı Çipras, Üsküp ile Atina arasında imzalanan Prespe antlaşmasının mimarı olarak görülen ve bu nedenle hedef tahtasına oturtulan eski Dışişleri Bakanı Kotzias'a sahip çıktı.

Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras, Üsküp ile Atina arasında imzalanan Prespe antlaşmasının mimarı olarak görülen ve bu nedenle hedef tahtasına oturtulan eski Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias'a sahip çıktı. Çipras, "Nikos Kotzias'ın yaşamına yönelen tehditler kör milliyetçiliğin ve nefreti körüklemenin nereye varacağını gösteren yeni bir kanıttır" dedi.

SAĞCILAR HEDEF ALDI

Tarihi Makedonya coğrafyasını paylaşan iki ülkenin arasındaki isim krizini çözen Prespe antlaşması, böylece Makedonya'ya Avrupa Birliği'nin (AB) ve NATO'nun yolunu açtı. Ancak Yunanistan'da büyük tepkilere yol açan ve Yunanistan'ın toprak bütünlüğünü tehdit ettiği düşünülen antlaşma sebebiyle, eski Dışişleri Bakanı Kotzias hedef tahtasına oturtuldu.

Geçtiğimiz günlerde koalisyon hükümetinin küçük ortağı ANEL'in lideri ve Savunma Bakanı Panos Kammenos, Kotzias'ı ihanetle suçlamış ve sert sözlerle hedef almıştı. Merkez sağ Yeni Demokrasi Partisi milletvekilleri de Kotzias'a sert eleştiriler yöneltmişti.

ÇİPRAS SAHİP ÇIKTI

Başbakan Çipras, bugün, Kotzias'a eleştirileri yanıtladığı açıklamada, "Nikos Kotzias, dışişleri bakanı oalrak ülkesine adanmışlık ve kararlılıkla hizmet etti ve kimse, her ne gerekçeyle olursa olsun, onun yurtseverliğini sorgulayamaz ve bunun ötesine geçerek faşist küstahlığı ve korkaklığıyla yaşamını tehdit edemez" ifadelerini kullandı.

Kotzias'ın liderliğini yaptığı Pratto hareketi ise, Kotzias'ın kimliği belirlenemeyen kişilerden tehdit telefonları aldığını açıkladı ve tehditlerin, Kotzias'ın Ulusal İstihbarat Servisi (EYP) ve savunma bakanlığı tarafından yönetilen gizli fonların incelenmesi önerisi sebebiyle geldiğini öne sürdü.

Kotzias, Kammenos ile Makedonya antlaşması sebebiyle girdiği polemiğin ardından Ekim ayında istifa etmişti.