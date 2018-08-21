Yunan savaş gemisi, Hayfa limanına demirledi

Yunan savaş gemisi HS Prometheus, İsrail donanmasıyla ortak tatbikat gerçekleştirmek üzere Hayfa limanına ulaştı. İsrail'in askeri işbirliği alanında Türkiye'nin boşluğunu Yunanistan'la doldurduğu yorumları yapıldı.

Yunan savaş gemisi HS Prometheus, İsrail donanmasıyla ortak tatbikat gerçekleştirmek üzere Hayfa limanına ulaştı.

Kaptan Athanasos Spanos'un komutanlığında İsrail kontrolündeki Hayfa limanına demirleyen Yunan savaş gemisinde 133 Yunan Deniz Kuvvetleri öğrencisi, Yunan Hava Kuvvetleri ve Tıp akademilerinden askeri öğrencilerin yanı sıra, iki Romanyalı askeri öğrenci de bulunuyor.

Dün akşam geminin güvertesinde verilen resepsiyon sırasında Jerusalem Post'a konuşan Spanos, Çarşamba günü haberleşme, saldırı ve savunma alanlarında ortak tatbikatın başlayacağını açıklayarak, "Her yıl işbirliğimizi güçlendiriyoruz" dedi.

'TÜRKİYE'NİN BOŞLUĞUNU YUNANİSTAN DOLDURUYOR'

Jerusalem Post'a konuaşn bir uluslararası işbirliği yetkilisi, "Yunanlar büyük ve doğal bir stratejik ortak. Biri, Türkiye ile ortak tatbikatlarımıza son vermemizle birlikte doğan boşluğu doldurmalı" değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in Yunanistan ile daha önce de ortak tatbikatlar düzenlediği, özellikle de Türkiye ile yaşanan krizle birlikte askeri işbirliğini arttırdığı biliniyor.

Ocak ayında, İsrail Başkanı Reuven Rivlin, İsrail Donanma Komutanı Amiral Eli Şarvit ve beraberindeki yetkililerle Salamis'teki Yunanistan Donanma Karargahı'nı ziyaret etmişti. Daha sonra da farklı düzeylerde iki ülke arasındaki askeri temaslar sürmüştü.

ORTAK STRATEJİK ÇIKARLAR

İsrail ile Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de ortak stratejik çıkarlara sahip olduğuna dikkat çekilen Jerusalem Post haberinde, bunlara örnek olarak İsrail'den başlayıp Kıbrıs'tan geçerek Yunanistan'a doğalgaz taşıyacak boru hattı projesi ve iki ülkenin de Rusya-İran-Hizbullah ekseninin büyümesini engellemek istemesi gösterildi.

Bir aylık eğitim için İsrail'de bulunan Prometheus gemisinin, buraya demirlemeden önce Tunus ve İskenderiye limanlarını ziyaret ettiği belirtildi.