Yunan müzisyenler sendikasından Eurovision’dan çekilme çağrısı

Yunanistan Ulusal Müzisyenler Sendikası hükümeti bu yıl İsrail’de yapılan Eurovision Şarkı Yarışması’ndan çekilmeye çağırdı ve yarın yapılacak final yarışmasının devlet televizyonundan yayımlanmamasını istedi.

Bu yıl İsrail'de yapılan Eurovision Şarkı Yarışması dünya genelinde protesto ediliyor.

Bu yıl İsrail’in başkenti Tel Aviv’de yapılan Eurovision Şarkı Yarışması protestoların odağında yer alırken Yunanistan’da Tüm İşçilerin Militan Cephesi (PAME) üyesi Ulusal Müzisyenler Sendikası, hükümeti yarışmadan çekilmeye çağırdı.

Sendika yayımladığı mesajla, dünya genelinde sanatçıların İsrail’in kanlı politikalarını Eurovision Şarkı Yarışması’yla aklama girişimine karşı seferberliğini selamladı.

Etkinliğin İsrail devletinin aklanması için kullanılmasının Eurovision’un ya da AB’nin değerleriyle çelişmediğini vurgulayan sendika, tam tersine bu durumun sözkonusu değerleri açığa çıkardığını vurguladı. Yunan müzisyenler Eurovision’un düzmece bir “Avrupa ortak kültürel kimliği”ni ve AB “ideal ve değerleri”ni lanse ettiğini dile getirdi.

Sendika her yıl yarışmanın kazananının ve gündeminin jeopolitik “satranç tahtası”nda belirlendiğine işaret etti.

Bunun en belirgin örneğinin iki yıl önce ödülün Ukrayna’da İkinci Dünya Savaşı’nda Nazi işbirlikçilerine yazılmış bir şarkıya verilmesi olduğunu belirten sendika, bu ödülün ABD ve AB’nin Ukrayna’da faşistlerin de dahil olduğu bir yeni rejimi dayatan müdahalesiyle aynı dönemde verildiğini hatırlattı.

Bu yıl da Eurovision organizasyonunun AB üyesi ülkelerin İsrail’e yaklaşımlarının ikiyüzlülüğünü gösterdiğini kaydeden sendika, ABD ve AB’nin İsrail’in müttefikleri olarak “onun kendini savunma hakkını” desteklediklerini söylediklerini, bunun gerçek anlamınınsa Filistin topraklarının işgali ve Filistinlilerin yaşadıkları toprakların bir cehenneme çevrilmesi ve çocukların dahi sistematik olarak öldürülmesi ve yargılanmadan cezaevlerine konulması olduğunu vurguladı.

Bu “teatral oyun”u sessizce bir kenardan izlemeyeceklerini dile getiren Ulusal Müzisyenler Sendikası, İsrail, AB ve ABD hükümetlerinin “değerleri”ne hizmet eden SYRIZA hükümetinin kendisini Filistin halkının yanındaymış gibi göstermesiniyse “yüzsüzlük” olarak niteledi.

Sendika Rusya ile olası bir çatışma senaryosuna karşı Yunanistan, İsrail ve Suudi Arabistan tarafından yakın zamanda düzenlenen ortak askeri tatbikatı da hatırlattı.

Yunanistan Ulusal Müzisyenler Sendikası açıklamasında sanatçıların bu türden gelişmelerin ve suçların tasarlandığı etkinliklere katılım göstermeyeceğini ve bunlara sessiz kalmayacağını vurgulayarak “Ortak bir kültür satın alınamaz ve satılamaz, ancak toplumun ilerlemesi için kullanılabilir. Yunan hükümetinden talep ediyoruz: Yunanistan Eurovision’dan çekilmeli ve Eurovision’un devlet medyasından yayınına ambargo getirilmelidir” dedi.