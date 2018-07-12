Yunan komünistlerden emperyalizme karşı kitlesel gençlik kampı

Yunanistan Komünist Gençliği, Patras kentinde 27'nci Anti-Emperyalist Gençlik Kampı'nı gerçekleştirdi. Binin üzerinde gencin katıldığı kampa Türkiye Komünist Gençliği de temsilci yolladı.

Yunanistan Komünist Gençliği’nin (KNE) bu yıl 27’ncisini düzenlediği Anti-Emperyalist Gençlik Kampı, 6-8 Temmuz tarihleri arasında Patras kentinde gerçekleşti. Türkiye’den Türkiye Komünist Gençliği’nin (TKG) davet edildiği kampa İtalya'dan Komünist Gençlik Cephesi (FGC) ve Sırbistan'dan Yugoslavya Komünist Gençlik Birliği (SKOJ) de temsilci yolladı.

"Yoksulluğu, mültecileri, savaşları doğuran bu sisteme karşı mücadeleye katılın!" sloganıyla düzenlenen kitlesel kampa Yunanistan’ın pek çok yerinden gelen binin üzerinde genç katıldı.

Kampın başladığı 6 Temmuz’da düzenlenen mitingde Yunanistan Komünist Partisi (KKE) Genel Sekreteri Dimitris Kutsumbas söz alırken, etkinlik, bu yılın KKE’nin 100’üncü, KNE’nin ise 50’nci kuruluş yıldönümü olması sebebiyle ayrı bir anlam taşıyordu.

NÜKLEER SİLAHLARA KARŞI YÜRÜYÜŞ

Kamp, Patras limanında toplanan binlerce kişinin pankartlar ve bayraklar gerçekleştirdiği emperyalizm karşıtı yürüyüş ile başladı.

Bu yılki anti-emperyalist kampa ev sahipliği yapan Patras ise yakın zamanda nükleer silahlar konuşlandırıldığı iddia edilen Araksos Hava Üssü'ne çok yakın olması sebebiyle seçilmiş önemli bir noktaydı.

KUTSUMBAS, ARAKSOS ÜSSÜ'NÜ SORDU

Kamp kapsamında Patras limanında düzenlenen mitinge katılan Kutsumbas, Yunanistan’ın yeniden nükleer silahlarla donatılmasını şiddetle suçladıklarını belirttiği konuşmasında SYRIZA-ANEL hükümetini yanıt vermeye çağırarak şunları söyledi:

“Bugün ABD ve Türkiye ilişkilerinin kötüye gittini göz önünde bulundurulduğunda, şu anda İncirlik’te bulunan ABD’ye ait 50 nükleer savaş başlığının nereye taşınacağı hakkında bir tartışma var mıdır? 17 Mayıs’ta NATO’nun nükleer politikasının başında bulunan Fred Frederickson eşliğinde, yeniden yapılandırılması planlanan nükleer tesislerin denetlenmesi için Araksos Üssü'ne ziyarette bulunuldu mu, bulunulmadı mı?”

'SYRIZA NÜKLEER BULUNDURARAK ATEŞLE OYNUYOR'

Savaş tehlikesinin her geçen gün arttığı bölgede nükleer silah bulundurarak SYRIZA-ANEL hükümetinin ateşle oynadığını belirten Kutsumbas, KNE’nin düzenlediği bu etkinliğini ziyaret eden kardeş partiler ülkemizin yıllardır NATO ve AB’nin tehlikeli planlarına nasıl dahil edildiğini de gözlemliyorlar” ifadelerini kullandı.

Kutsumbas konuşmasını Yannis Ritsos’tan alıntıladığı şu sözlerle sonlandırdı:

"'Uzun bir yoldu geliş yolu. Zorlu bir yol… Emin bir yol… Şimdi bu yol senin.' Bu senin, Yunanistan gençliği, KNE gençliği.”

'EGE BARIŞIN COĞRAFYASI OLARAK ANILSIN'

Kampın ikinci günü KNE'nin 50. yılı için düzenlenen etkinlikte İtalya, Türkiye, Sırbistan'daki komünist gençlik örgütlerinden gelen temsilciler konuşmalarını yaptı. Türkiye Komünist Gençliği adına konuşan İlayda Fidan, Türkiye ve Yunanistan halkarını tehdit eden NATO çıkarlarının ortak olduğuna vurgu yaparak şu şekilde konuştu:

"Ege'de de hassas olan konumları nedeniyle Türkiye ve Yunanistan'da NATO, Avrupa Birliği müdahalelerini açık biçimde görüyoruz. Ülkelerimizdeki burjuvazinin giderek daha da saldırganlaşması, Balkanlar ve bizim üzerimizdeki emperyalist müdahalelerin daha da artacağını gösteriyor, emperyalizm kaçınılmaz biçimde savaşları beraberinde getiriyor. Bu saldırılara müdahale edecek tek güç ise işçi sınıfıdır. Gelecekte Ege’nin güzel adalarının barış ve doğal güzelliklerin coğrafyası olarak anılacağına, diplomatik düşmanlıklarla ve mülteci kampları olarak bakılmayacağına inanıyoruz ve bunun için mücadele ediyoruz. Tarih bize uluslararası anti-emperyalist dayanışmanın, dostluğun ve anti emperyalizmin gücünü gösterme sorumluluğunu yüklüyor."

ÇOCUKLAR DA KATILDI

Konserler,spor aktiviteleri ve KNE'nin 50’nci, KKE'nin 100’üncü yılı için etkinliklerin düzenlenendiği Patra’da çocuklar için ayrı bir kamp daha düzenlendi.

Dokuz yaşından büyük çocukların çocukların bu kampta da renkli görüntüler vardı. Kampta sahne alan müzik grubu KollektivA'nın Nazım Hikmet'in "Benerci kendini niye öldürdü?" şiirinin sözlerinden bestediği şarkısı hep bir ağızdan söylendi.