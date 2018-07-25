Yunan itfaiyeciler: Bütçe kısıldı, 7 yıldır tek bir yeni ekipman verilmedi

Yunanistan’da 74 kişinin ölümüne neden olan yangın ülkede yıllardır itfaiye hizmetlerine ayrılan bütçedeki kesintilerin nasıl bir faciaya yol açtığını bir kez daha gözler önüne serdi. Mayıs ayında KKE tarafından düzenlenen bir etkinlikte konuşan itfaiye müdürü yedi yıldır kendilerine tek bir yeni ekipman verilmediğini belirtmişti. 2010 yılından bu yana SYRIZA-ANEL hükümeti düzenlemeleri de dahil her yıl itfaiye hizmetlerine ayrılan bütçede kesintiye gidildiği de vurgulanıyor.

Yunanistan’da 74 kişinin yaşamını yitirdiği, yüzlercesinin yaralandığı yangın, ülkede kemer sıkma politikaları kapsamında itfaiye hizmetlerinden ve orman işlerinden yapılan kesintilerin nasıl bir faciaya yol açtığını bir kez daha ortaya koydu.

İtfaiye çalışanları büyük bir yangın durumunda 40-50 saat çalışmak zorunda bırakıldı, yedi yıldır tek bir yeni ekipman sağlanmadı, 2010’dan beri her sene itfaiye hizmetlerine ayrılan payda kesinti yapıldı. 2009’da ayrılan pay 500 milyon avroyken, bu yıl bu miktar 397 milyon avroya düştü.

Bu veriler Yunanistan Komünist Partisi (KKE) tarafından Mayıs ayında düzenlenen “Yangın Güvenliği ve Ormanların Korunması” başlıklı konferansta dile getirilen veriler. KKE dün yaptığı açıklamada, facianın sorumlusunun önlem almayan hükümet olduğunu dile getirmiş ve Mayıs ayındaki etkinlikte itfaiyecilerin uyardıklarını hatırlatmıştı. O konferansta dile getirilen ayrıntılar facianın nasıl göz göre göre geldiğini ortaya koyuyor.



10 Mayıs’ta KKE’nin düzenlediği konferansta itfaiyeciler sendikasından yetkililer, akademisyenler konuşmuştu.

Konuşmacılardan birisi de İtfaiye Teşkilatları Çalışanları Birliği Federasyonu üyesi itfaiye müdürü Dimitris Vlahos’tu. Vlahos konuşmasında şu verileri ortaya koymuştu:

• 2010’dan itibaren tüm hükümetlerin kemer sıkma tedbirleri uyarınca sistematik şekilde kesintiye gittiler.

• 2010’dan bu yana merkezi bütçeden itfaiye hizmetlerine ayrılan paydan her sene ortalama 120 milyon avro kesildi. Bu kesinti tabii ki işgücünden, teknik donanıma kadar her şeye yansıdı.

• 2009’da 500 milyon avro ayrılmıştı bütçeden. Bu bile yeterli değildi ve artırılması gerekirken bu meblağ 2018’de 397 milyon avroya düşürüldü.

• İnsan gücü açığı ortaya ortaya çıktı. Büyük bir yangın durumunda itfaiyecilerin 40-50 saat kesintisiz çalışması üzerinden plan yapılıyor ki bu imkansız.

• Kesintiler neticesinde itfaiyeciler temel koruyucu teçhizattan mahrum kalmış durumda.

• SYRIZA-ANEL döneminde yapılan düzenlemelerle itfaiye erleri ile kurum yöneticileri arasındaki ücret makası açıldı. Esas işi yapanlar gelir kaybına uğradı, çalışma koşulları da bir hayli kötüleşti.

İTFAİYE KADROLARI SÖZLEŞMELİYE ÇEVRİLDİ

Aynı federasyonun başkanı olan Kostas Yannakos ise konferansta yaptığı konuşmasında 2011’de çıkan bir yasa ile 4 bin kalıcı itfaiye kadrosunun 5 yıllık sözleşmeli kadrolara çevrildiğini belirtmişti. Bunun çok ciddi bir işgücü ve eğitim açığı yarattığını söyleyen Yannakos, aynı zamanda pek çok itfaiyecinin sadece mevsimlik olarak istihdam edildiğini vurgulamıştı.

‘YEDİ YILDIR YENİ KASK VE BOT ALAMADIK, AMBULANSLAR GERİ ÇEKİLDİ’

Yannakos’un söylediği en çarpıcı şeylerden biri şuydu: “Son yedi yıldır bize yeni tek bir ekipman verilmedi. Yeni kask, bot dahil alamadık”. Yannakos,

Sağlık Bakanlığı tarafından itfaiyecilerin görev başında yaşayacağı sağlık sorunları için tahsis edilmiş dokuz ambulansın da tasarruf tedbirleri doğrultusunda geri çekildiğine işaret etmişti.

‘SYRIZA ORMANLIK ALANLARIN KULLANIMA AÇILMASINI DESTEKLEDİ’

Konferansta konuşan orman bilimcisi Dr. Mihail Skarveli de, ormanlık alanların kullanıma açılmasının kanuni çerçevesini anlattıktan sonra, 2014’te hükümet olmadan önce SYRIZA’nın temel vaatlerinden birinin bu kanunların ilgası olduğunu ancak derinleştirerek uygulamaya devam ettiğini, hükümetin ve yargının kanunları ormanlar aleyhine yorumlamaya ve yasal boşlukları kullanmaya devam ettiğini dile getirmişti.

KKE tarafından 10 Mayıs'ta düzenlenen konferansın afişi şöyleydi: