Yuliya Skripal'den ilk açıklama

Sergey Skripal'in kızı Yuliya Skripal, yoğun bakımdan çıkmasının ardından ilk kez açıklama yaptı.

İngiliz istihbaratına bilgi satarken yakalanan ve Rusya tarafından İngiltere'ye teslim edilen eski Rus ajan Sergey Skripal ile kızı Yuliya'nın İngiltere'de zehirlenmesi vakasında önemli bir gelişme yaşandı.

Sputnik'in haberine göre yoğun bakımdan çıkan Yuliya Skripal ilk kez açıklama yaptı.

İngiliz polisi tarafından yayımlanan açıklamasında, Yuliya Skripal ''Bir haftadan biraz daha uzun süre önce kendime geldim, takdir edersiniz ki, olan bitenle ilgili biraz kafam karışık'' dedi.

İngiltere hükümeti Skripal'lere karşı sinir gazı Noviçok kullanıldığını öne sürmüş, Rusya bu iddiayı kabul etmemişti.