Yuliya Skripal taburcu edildi, Sergey Skripal'in durumu iyiye gidiyor

"Sinir gazı" saldırısına uğradığı iddia edilen Yuliya Skripal, taburcu edildi. Sergey Skripal'in durumunun da iyiye gittiği bildiriliyor.

İngiltere'de bir bankta baygın halde bulunan ve İngiltere yönetiminin "Noviçok" isimli sinir gazının saldırısına uğradığını öne sürdüğü çifte casus Sergey Skripal ve kızı Yuliya Skripal'in sağlık durumu iyiye gidiyor.

Sky News'in haberine göre Yuliya Skripal'in hastaneden taburcu edildiği açıklandı, Sergey Skripal'in sağlık durumunun da düzelme gösterdiği ve yakın zamanda taburcu edilebileceği aktarılıyor.

Salisbury Bölge Hastanesi sözcüsü, taburcu olan Yuliya Skripal'in sağlık durumuna ilişkin yeni bir bilgi vermeyeceklerini söyledi.

İngiltere'nin kullanıldığını öne sürdüğü Noviçok, en öldürücü sinir gazlarından biri olarak biliniyor. Rusya, sinir gazı iddialarını ve olayın Rusya'yla ilişkili olduğunu kabul etmiyor.