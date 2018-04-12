Yuliya Skripal Rusya Büyükelçiliği'nin yardım önerisini kabul etmedi

Hastaneden taburcu edilen Yuliya Skripal'in, Rusya'nın İngiltere Büyükelçiliği tarafından sunulan yardım önerisini geri çevirdiği açıklandı.

Babası Sergey Skripal ile birlikte baygın halde bulunduktan sonra tedavi altına alınan ve İngiltere'nin "sinir gazı" saldırısına maruz kaldığını öne sürdüğü Yuliya Skripal, geçtiğimiz günlerde taburcu edilmişti.

Rusya'nın İngiltere Büyükelçiliği'nin Yuliya Skripal'e yardım önerdiği, ancak Yuliya'nın bu öneriyi geri çevirdiği açıklandı.

Yuliya Skripal açıklamasında "arkadaşlarıma ve aileme erişimim var ve Rusya Büyükelçiliği'ndeki bağlantılarım bana nazikçe her türlü yardımı sunmayı önerdiler" dedi.

Skripal, "Şu anda bu yardıma ihtiyaç duymuyorum ancak fikrimi değiştirirsem onlarla iletişime geçeceğim" ifadelerini kullandı.

Rusya Büyükelçiliği, "Yuliya ve Sergey Skripal ile buluşmakta ısrar ediyoruz. Onlarla ilgili durum giderek zorla gözetim ya da hapis altında tutuluyorlarmış gibi görünüyor" şeklinde açıklamada bulunmuştu.