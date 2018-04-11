Yuliya Skripal, koruma için askeri hastaneye getirildi

Eski Rus casusu Sergey Skripal'in kızı Yuliya'nın Salisbury Bölge Hastanesinden taburcu edildikten sonra 'koruma altında tutulmak için' askeri bölgede bulunan başka bir hastaneye yatırıldığı bildirildi.

Londra'nın Salisbury kentinde bir aydır tedavi gördüğü hastaneden dün taburcu edilen eski Rus casusunun kızı Yuliya Skripal'in "koruma için" askeri bölgede bulunan başka bir hastaneye götürüldüğü bildirildi.

İngiliz yetkililerce yapılan açıklamada, Yuliya'nın korunması ve sağlığının gözlem altında tutulması için bir askeri üsteki hastaneye yatırıldığı bildirildi.

Salisbury Bölge Hastanesi, dün Yuliya'nın taburcu edildiğini duyurmuş, İngiliz medyası Yuliya'nın güvenli bir yere götürüldüğünü yazmıştı.

Rusya'nın İngiltere Büyükelçiliği ise Yuliya'nın taburcu edilmesi üzerine Twitter'dan "Yuliya Skripal'i kutluyoruz. Ancak ona yapılanların özgür iradesi doğrultusunda yapıldığına dair acilen bir kanıta ihtiyacımız var" açıklamasını yapmıştı.