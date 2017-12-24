Yüksel Caddesi'nde yine polis müdahalesi: 5 gözaltı

Yüksel Caddesi’nde 411’inci günde devam eden “İşimizi geri istiyoruz” eylemine müdahale eden polis, 5 eylemciyi gözaltına aldı.

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen Nuriye Gülmen ile Semih Özakça’nın işlerine geri dönme talebiyle başlattıkları açlık grevi eylemi, 291’inci gününe girdi. Her iki eğitimciye destek olmak için Yüksel Caddesi'nde sürdürülen "İşimizi geri istiyoruz" eylemi ise 411’inci gününde polisin engellemelerine rağmen devam etti.

İnsan Hakları Anıtı önünde açıklama yapmak için Konur Sokak'ta bir araya gelen kamu emekçileri, anıta doğru hareket ettikleri anda kalkanları ve gözaltı aracıyla sokağı kapatan polisler tarafından engellendi. Emekçiler bunun üzerine kendileriyle getirdikleri ve üzerinde “Açlık grevinin 291. gününde Nuriye-Semih işe geri alınsın” yazılı pankartını açarak, "Nuriye Semih onurumuzdur” sloganı atmaya başladı.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Açıklama başladığı anda müdahale eden polis, pankartı yırtarak, emekçilere müdahale etti. Emekçilerin direnmesi üzerine polis, 5 kişiyi gözaltına alarak, önceden sokakta bekletilen araca bindirdi.

Gözaltı aracı içindeki eylemciler, aracın kapısına vurarak eylemlerini sürdürdü.