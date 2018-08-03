Yuan dolar karşısında 15 ayın en düşük seviyesinde

Çin'in para birimi yuan, ABD doları karşısında 15 ayın en düşük seviyesine geriledi. Çin para biriminin değer kaybetmeye devam edebileceği söyleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergilerinin ardından değer kaybetmeye başlayan Çin'in para birimi yuan, ABD doları karşısında 15 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Çin'in hisse senedi piyasasında da önemli değer kayıpları yaşanırken, yuanın düşüşünün süreceği öngörülüyor.

Yuan son altı haftada yüzde 8 değer kaybı yaşadı. Buna karşın Çin Merkez Bankası faiz artırımına gitmedi.

Çin'in para biriminin değer kaybetmesinin bir sebebinin de ülkenin ekonomik performansının zayıflığı olduğu belirtiliyor.