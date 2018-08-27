YPG Sözcüsü: İdlib operasyonu Soçi’deki pazarlıkların devamı

Suriye’nin İdlib operasyonuna dair konuşan YPG Sözcüsü Nuri Mahmud, Suriye’nin İdlib kentine düzenlenecek operasyonda yer almayacaklarını söyledi. Mahmud İdlib operasyonunu ‘Soçi ve Astana’daki pazarlıkların devamı’ olarak nitelendirdi.

Bir televizyon kanalına konuşan YPG Sözcüsü Nuri Mahmud, Suriye’nin İdlib kentine düzenlenecek operasyona katılacakları iddialarını yalanladı.

Mahmud, İdlib operasyonu konusunda “Türkiye, İran ve Rusya arasında yapılan Soçi ve Astana’daki pazarlıkların devamıdır. Rusya ve Türkiye Suriye’de siyasi çözüm ve istikrarın sağlanmasını istemiyor” sözlerini kullandı.

‘SAVAŞ OLURSA SURİYE DEĞİL RUSYA SAVAŞACAK’

YPG sözcüsü yaptığı açıklamada Suriye’de Suriye ordusu yerine Rusya’nın savaştığını söyledi. Suriye’nin Afrin'e girmesini istediklerini söyleyen YPG Sözcüsü, Suriye hükümetinin Afrin'e girmeye istekli olmadığını da söyledi. Mahmud açıklamasının devamında Suriye’yi kendi toprak bütünlüğünü "korumamak"la suçlarken “Suriye’nin toprak bütünlüğünü korumasını istedik. Ancak onlar o irade ve kararlılığa sahip değildi” sözlerini kullandı. İdlib operasyonu konusundaysa Mahmud “Şimdi de İdlib’de Suriye başaramaz. Savaş olacaksa Rusya savaşacaktır” dedi.