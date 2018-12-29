YPG sözcüsü: ABD yardımları sürüyor, Suriye ordusu Menbiç’e girmeyecek

YPG sözcüsü Nuri Mahmud ABD’nin yardımlarının devam ettiğini, ABD birliklerinin hâlâ Menbiç'te olduğunu ve Suriye ordusunun kente girmesi yönünde bir planın olmadığını söyledi.

YPG sözcüsü Nuri Mahmud, bugün Rudaw’a verdiği demeçte, Suriye ordusunun Menbiç’e girmesinin planlanmadığını söyledi.

Mahmud “Suriye ordusuna gelmesi ve Suriye’nin toprak bütünlüğünü koruması çağrısında bulunduk ve görüşmelerimiz bu bağlamda sürdü, Menbiç kentine girmeleri için çağrıda bulunmadık” diye konuştu.

Suriye askerlerinin ülkenin toprak bütünlüğünü korumak üzere kentlerin dışında mevzileneceğini kaydeden YPG sözcüsü, “Suriye ordusu Menbiç’e ya da çevre köylere girmeyecek. Şu anda Menbiç kent merkezinde Suriye askeri yok” dedi.

ABD askerlerinin de hâlâ Menbiç’te olduğunu belirten Mahmud “Şu ana kadar Amerikalılar kuzey Suriye’den çekilmek için herhangi bir adım atmadılar, bu sadece bir karardan ibaret” ifadesini kullandı.

Mahmud “Amerikalılar henüz nasıl ve nereden çekileceklerine ilişkin de bir talimat almadılar” diye konuştu.

ABD’li komutanların YPG’ye verdikleri silahları geri almama konusunda öneride bulunduklarına ilişkin haberler gündeme yansımıştı. YPG sözcüsü Mahmud “Amerikalıların getirdikleri silahlar IŞİD’e karşı savaşta kullanıldı ve kullanılıyor” dedi.

'ABD'NİN ASKERİ YARDIMI SÜRÜYOR'

Öte yandan Sputnik’in aktardığına göre Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden (IKBY) yayın yapan NRT'ye de konuşan Mahmud, ABD’den verilen silahların geri verilmesi yönünde herhangi bir talep almadıklarını belirtti.

ABD'nin Suriye'den çekilme kararına rağmen askeri yardımının devam ettiğini belirten Mahmud, verilen desteğin niteliği hakkında ayrıntı vermedi.