YPG: Şam'la müzakerelerin yakında başlamasını bekliyoruz

YPG Komutanı Sipan Hemo, Suriye yönetimiyle yakında görüşmelere başlayacaklarını belirterek, 'Müzakere yürütme girişimleri var. Suriye hükümetinin tutumu olumluydu. Gelecek günlerde müzakerelere başlayacaklarına inanıyoruz' ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın tamamen çekilme kararını açıklaması sonrası Suriye'de gelişmeler hızlanırken, YPG'den yakın zamanda Suriye hükümetiyle müzakerelere başlama mesajı geldi.

YPG Komutanı Sipan Hemo, Reuters'e açıklamasında şunları "Müzakere yürütme girişimleri var. Suriye hükümetinin tutumu olumluydu. Gelecek günlerde müzakerelere başlayacaklarına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"ABD'nin çekilmesinin çok zamansız olduğunu" ve "aceleye getirildiğini" savunan YPG yetkilisi, "IŞİD'e karşı verilen savaş hala zaman zaman alevlenirken çekilmenin mümkün olmadığını" savundu.

'YOL HARİTASI ŞAM'IN ELİNE ULAŞTI'

Hemo, "Çekilme kararını kısa vadede hayata geçirmek, pratikte mümkün değil… IŞİD'in pek çok uyuyan hücresi var. Bu bölgede IŞİD'e karşı savaş uzun sürecek" ifadelerini kullandı.

Önceki müzakerelerin çökmesinden beri Suriye hükümetiyle masaya oturmadıklarını belirten Hemo, ama yol haritasının Şam'ın eline ulaştığından haberdar olduklarını kaydetti.

Habere göre yol haritasında "Kürtlerin eğitim ve kültürel hakları, azınlıkların hakları" ve "özerk yönetim" yer alıyor.