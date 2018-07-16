YPG güçleri Menbiç'ten tamamen çekildi

AKP ile ABD yönetimi arasındaki gerilim başlıklarından biri olan Menbiç'teki YPG varlığı son buldu. YPG güçleri Menbiç'ten çekildi.

AKP ile ABD yönetimi arasındaki gerilim başlıklarından biri olan Menbiç'teki YPG varlığı son buldu. YPG güçleri Menbiç'ten çekildi.

YPG'nin çekilmesiyle birlikte kasabada yetkiyi devralan Menbiç Askeri Konseyi'nin dün akşam yaptığı açıklamada, "YPG'nin askeri danışmanları, bize gereken askeri eğitimi verme ve güçlerimizi hazırlama görevini tamamladıktan sonra, kalan son birliklerin çekilmesini 15 Temmuz 2018'de tamamladı" ifadeleri kullanıldı.

Reuters haber ajansı da, YPG güçlerinin Menbiç'ten tamamen çekildiğini duyurarak, "Bu gelişme, Türkiye'nin uzun süredir gerçekleşmesini istediği bir koşul" yorumunda bulundu.

Associated Press (AP) haber ajansına göre böylece Ankara ve Washington arasında gerilime neden olan en önemli sorunlardan biri çözülmüş oldu.

Açıklama, Türkiye ve ABD arasında süren müzakerelerin sonucunda geldi. Washington ve Ankara geçen ay YPG'nin Menbiç'ten çekilmesi, Türk ve ABD askerlerinin kasabaya ve çevresine koordinasyon halinde konuşlandırılması konusunda anlaşmışlardı.

