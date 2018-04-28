Youtube: ‘Bırakınız yapsınlar’ yaklaşımı sorgulanıyor

​​Youtube genel merkezine yapılan silahlı saldırı sosyal medya tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Bloomberg Businessweek'te yayınlanan bir yazı, platformun genel politikasının artık işlevini yitirdiğini savundu.

Youtube genel merkezine yapılan silahlı saldırının ardından, şirketin genel politikası Bloomberg Businessweek tarafından tartışmaya açıldı.

Güvenlik kaynakları saldırıyı gerçekleştiren Nasim Aghdam'ın Youtube'da veganlık, vücut geliştirme ve hayvan hakları içerikli yüzlerce video yayınladığı, artık bundan kar edemediği gerekçesiyle öfkelendiğini belirtmişti.

Bu tür vakaların artık bir Amerikan klasiği haline geldiği, yıllar geçtikçe daha da krize saplanan Youtube içinse bunun artık bir uyarı niteliğinde olduğu vurgulanıyor. Donald Trump’ın, kötü bir şekilde de olsa Facebook ve Twitter'ın zirvede tutunmasını sağladığı, ancak Youtube'un, merkezi bir sistemin, denetimin bulunmamasının da etkisiyle bocalamadan bir türlü kurtulamadığı belirtiliyor.

Platformda dünyanın her ülkesinden ırkçı paylaşımların yapıldığı, intihar saldırısı gerçekleştirenlerin bomba yapımına dair video yayınladığı, önde gelen markaların ırkçı ve cihatçı kanallara reklam için ödeme yaptığı, durumun gün geçtikçe daha da kötüleştiği dile getiriliyor.

KURUCULARIN HAYAL KIRIKLIĞI

Youtube, yıllarca "bırakınız yapsınlar" yaklaşımının bir sistem hatası değil, bilinçli oluşturulmuş bir özellik olduğunu savunuyordu. Şirket, merkezi sistemin olmadığı bu platformla eğlence sektörünün daha demokratik, özgün ve otantik olmasını amaçladığını vurguluyordu.

Youtube'un öngörüldüğü bir şekilde işlememesinin kurucuları ve editörleri hayal kırıklığına uğrattığı ve ana şirket Google'ı da fazlasıyla kötü etkileyeceği belirtiliyor.