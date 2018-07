Yönetmen Hacistefanu: Bize sizi ne zaman eleştirebileceğimizi söyleyemezsiniz!

Gazeteci ve belgeselci Aris Hacistefanu, Yunanistan’daki yangınlarla birlikte SYRIZA-ANEL hükümetinin, yandaşlarının ve düzen muhalefetinin ağız birliği etmişçesine, sorumlu arayan vatandaşlara karşı başlattığı cadı avına itirazını dile getiren sert bir yazı kaleme aldı. Hacistefanu'nun infowar.gr adlı internet sitesinde yayımladığı yazıyı soL okurlarıyla paylaşıyoruz.

Bize sizi ne zaman eleştirebileceğimizi söyleyemezsiniz!

Hükümet ve muhalefet destekçileri tarafından şu anki ve geçmiş hükümetleri, Attiki’deki yangınların yarattığı trajedi hususunda eleştirenlere dönük bir cadı avı başlatılmış durumda son saatlerde.

Konuşmaya cesaret edebilen kim varsa sanki sokaklara itfaiyecilerin geçmemesi için barikatlar kurmuş yahut yangına müdahale edecek uçaklara sabotajda bulunmuş muamelesi yapılıyor.

Bu aslında -özellikle gazeteci Hristos Avramidis’in bize hatırlattığı gibi- her hükümet tarafından sorumluluklarını gizlemek için krizlerin ilk 72 saatinde yani konu haberlerin en üst sırasındayken hayata geçirilen rutin bir uygulama.

Fransa’da gerçekleşen her terörist saldırı sonrasında, teröristlerin eline silah tutuşturan esas etkenler olan Paris’in geniş Ortadoğu’da takip ettiği dış politikaya yahut Fransa’nın varoşlarındaki duruma dikkat çeken herkes egemen medya tarafından hain olarak damgalanıyor. Söylemenize izin verilen tek şey: “Aklımız kurbanların ailelerinde.”

Bir Amerikan okulunda silahlı birileri tarafından terör estirildiğinde, silah edinme hakkını, sağlık ve refah hizmetlerinin (özellikle akıl sağlığına ilişkin olanların) tasfiyesini ya da bu meseleyi açıklayacak ve gelecekte benzer vakaların ortaya çıkmasını engelleyecek etkenleri sorgulayamazsınız. Sadece kurbanlar için dua edebilirsiniz.

Son yangınlar esnasında gözlemlediğimiz ürkütücü fark ise şu: Bu uygulama yalnızca hükümet tarafından değil, Kyriakos Miçotakis’in [Sağcı Yeni Demokrasi’nin lideri] ana muhalefeti tarafından da hayata geçiriliyor. Şimdi sorumluların hesap vermesi zamanı değil, "birlik ve dayanışma” zamanıymış, Yeni Demokrasi liderinin dediği üzere. (…)

Peki neler oluyor? Eski parti çekişmeleri yerini “politik nezaket”e mi bıraktı? Eğer böyleyse, Yeni Demokrasi taraftarı medya, mesela SKAI televizyonu, neden hükümete dönük gaddar (çoğu zaman haksız ve kaba) saldırganlığını sürdürüyor?

Bu “paradoksal” meselenin basit bir açıklaması var. Bu sefer vatandaşların eleştirileri yalnızca devlet mekanizmasının yetersizliğine ilişkin değil (her hükümetin buna yanıtı aynıdır: “enkaz devraldık”) kemer sıkma önlemlerinin uygulandığı yıllarda görev alan tüm hükümetlerin yaptıkları politik tercihlere dönük.

İnsanlar, Juncker [Avrupa Komisyonu Başkanı, Yunanistan’daki kemer sıkma politikalarının simgesi haline gelen isimlerden biri] yahut diğer Avrupalı yetkililerin timsah gözyaşlarını gördükçe çileden çıkıyorlar zira biliyorlar ki devleti hepten felç eden ve yangın güvenliği konusundaki bütçeyi kesen kemer sıkma politikalarını bu insanlar dayattı.

İnsanlar, Amvrozyos'un [metropolit] yangınların nedenini hükümetin “ateizmi”ne bağladığı konuşmasını duyduklarında küplere biniyorlar zira doktor ve itfaiyecilere vermemiz gereken parayı (kelimenin tam anlamıyla) papazlara yedirdiğimizi hatırlıyorlar.

İnsanlar, ABD’den sonra NATO içinde silahlanmaya en çok para ayıran ikinci ülke ve krizin orta yerinde savunma bütçesini artırıp bunun için ABD’den kredi alan tek ülke olmasak kaç tane yangın söndürme uçağı alabileceğimizi çok iyi biliyorlar.

Ancak, bu öfkeye karşı ana muhalefetin söyleyecek tek bir sözü yok. Zira kendileri de SYRIZA-ANEL hükümetiyle aynı kemer sıkma anlaşmalarını imzaladı, aynı papazlara para yağdırdı, aynı savaş bütçesi artırımlarını onayladı.

Bu yüzden, bize sizi ne zaman eleştirebileceğimizi söyleyemezsiniz.

Bir yandan yaralılar için kan yardımında bulunup gıda toplarken, diğer yandan da sizin niyetinizi sorgulayabiliriz.

Bir yandan kahraman itfaiyecilere, gönüllülere tüm kalbimizle övgülerde bulunurken, diğer yandan devlet aygıtı içerisinde kemer sıkma politikaları ile meydana getirdiğiniz muazzam zafiyeti gözler önüne serebiliriz.

Yunanistan’ın kreditörlerinin sizi almaya zorladığı fırkateynleri ve ABD’nin size kaktırdığı F-35’leri almak için kaç tane yangın söndürme uçağını feda ettiğinizi sayabiliriz.

NOT: Daha önce de söylediğimiz gibi “doğal afet” diye bir şey yoktur. İnsanların yaşadığı bir bölgede bir doğa olayı ortaya çıktığında bu otomatik olarak politik bir olay halini alır ve bu olaya da dileklerle değil politik eylemlerle karşılık verilir. SYRIZA bunu 2007’deki yangınlarda biliyordu ama 2018’deki yangınlarda unutmuşa benziyor.

ARİS HACİSTEFANU KİMDİR?

Yunan gazeteci ve film yapımcısı Aris Hacistefanu Atina'da doğdu.

1997 yılında Skai Radyosu'nda muhabir olarak başladığı kariyerine 2005 yılında Infowar adlı radyo programıyla devam etti. 2011'de Katerina Kitidi ile birlikte Yunanistan borç krizini anlattığı Debtocracy adlı bir belgesel film çekti. Youtube'da bir milyona yakın izleme sayısına ulaşan filmin ardından Hacistefanu'nun radyo programına son verildi. Londra ve İstanbul'da BBC muhabiri olarak çalıştı ve kısa belgesel filmlere katkıda bulundu. İngiliz gazetesi The Guardian'da makaleleri yayımlanan Hacistefanu, 2012 yılında gene Kitidi ile birlikte Catastroika adlı bir belgesel film çekti. Film Yunanistan ve başka bazı ülkelerde özelleştirmenin etkilerine odaklanıyordu. 2013'te Unfollow adlı derginin kurucuları arasında yer alan Hacistefanu, 2014'te Fascism İnc. adlı bir belgesel filme daha imza attı. Film 1920-30'larda ekonomi elitlerinin faşizmi nasıl desteklediklerini anlatıyordu. 2016'da çektiği This Is Not A Coup (Bu Bir Darbe Değil) adlı belgeselindeyse avro bölgesi politikalarına odaklandı.