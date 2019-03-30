Yolsuzlukla suçlanan Kanada Başbakanı'na ait ses kayıtları yayınladı

Kanada'da Başbakanı Justin Trudeau'nun da adının geçtiği yolsuzluk skandalı hakkında yeni ses kaydı ve belgeler yayımlandı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun da adının geçtiği SNC-Lavalin adlı şirkete ilişkin yolsuzluk skandalı hakkında eski Adalet Bakanı yeni belgeler yayımlandı.

BBC Türkçe'nin aktardığına göre, Kanada hükümet yetkililerinin kendisini SNC-Lavalin şirketinin yolsuzluk vakasında soruşturulmasını engellemeye ikna etmeye çalıştığını söyleyen Eski Adalet Bakanı Jody Wilson-Raybould, parlamento komisyonuna bir ses kaydı ve diğer bazı belgeler verdi.

SNC-Lavalin'in eski yöneticilerinin, Libya'da 2011'de Muammer Kaddafi iktidarı döneminde Libya'da ihale alabilmek için rüşvet verdiği iddia ediliyordu. Başbakan Trudeau ise, SNC-Lavalin'in soruşturulmasını engelleyecek ve bunun yerine para cezası verilmesini sağlayacak bir karar alması için Wilson-Raybould'a, baskı yapmakla suçlanıyor.

Skandal nedeniyle Wilson-Raybould, geçen Şubat'ta istifa etmişti. Trudeu ise suçlamaları reddediyor. Ancak kamuoyu yoklamaları, skandalın gelecek Ekim ayında yapılacak genel seçimler öncesi, Trudeau ve hükümetine desteği sarstığını gösteriyor.

SES KAYDINDA TRUDEAU'NUN ANLAŞMAYA VARILMASINI İSTEDİĞİ BELİRTİLİYOR

Kamuoyuna açıklanan, 18 dakikalık ses kaydında, Wilson-Raybould ve üst düzey yetkili Michael Wernick, telefonda SNC-Lavalin soruşturması hakkında konuşuyor. Eski Adalet Bakanı, neler konuşulduğunu tam anlamıyla kayıt altına alabilmek için Wernick'in bilgisi olmadan konuşmayı kaydettiğini ve davaya müdahale girişimlerinden kaygı duyduğunu söyledi.

Konuşmada Wernick, birçok kez başbakanın şirketin soruşturulmamasını ve anlaşmaya varılmasını istediğini söyülyor. Trudeau ve yetkilileri, inşaat şirketinin soruşturulması halinde binlerce kişinin işinin tehlikeye girebileceğinden kaygılandıklarını vurguluyor. Wilson-Raybould ise, görüşmenin uygunsuz olduğu ve bu konuda görüşmeye devam etmelerinin tarafsızlığına gölge düşürebileceği uyarısında bulunuyor.