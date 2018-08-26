Yobazlar her yerde aynı: ABD'de 'Tanrım Trump'ı koru' ayini

ABD'nin Alabama eyaletindeki Daphne şehrinde, Pastör John A. Kilpatrick, ABD Başkanı Trump'ı büyüden ve 'derin devlet'ten korumak için Pazar ayininde cemaati duaya çağırdı.

ABD'nin Alabama eyaletindeki Daphne şehrinde, Pastör John A. Kilpatrick, ABD Başkanı Trump'ı büyüden ve "derin devlet"ten korumak için Pazar ayininde cemaati duaya çağırdı.

Katılımcıların ayakta kendilerinden geçerek dua ettiği ayinde, "bugün ABD'de olan şeyin kara büyünün ABD'yi geri alma çabası olduğu" söylendi.

Ayinin "siyasi olmadığı"nda ısrar eden Pastör Kilpatrick, Yehova'nın cezalandırdığı Kral Ahab'ın öyküsüne referans yaparak, Kutsal Ruh'un kendisine, "Kilise'ye de ki, Trump o kadar uzun bir süredir Ahab ile baş ediyor ki, İsabel gölgelerden çıkmak üzere" dediğini söyledi.

Tanrı'nın kendisine "Bir kayma olacağını ve derin devletin kendini göstereceğini ve inanılamaz bir karşı karşıya geliş olacağını" söylediğini ifade eden Pastör Kilpatrick, katılımcıları ayağa kalkarak "Başkan için dua etmeye" çağırdı.

"Aman Tanrım! Efendimizin, Trump'ı iktidardan düşürmeye dönük bir girişim olacağını söylediğini duyuyorum. Hadi ayağa kalkın ve dua edin" diyen Kilpatrick, "Tanrım onu cesur kıl! Onu güçlü yap! Onu sakın, Tanrım, sakınıcı gücünle! Onu koru, Kutsal Ruh! Onun sesini kaybetmesine izin verme! Onu her zamankinden daha güçlü yap, Kutsal Ruh!" şeklinde dua etti.

Katılımcıların hep bir ağızdan inleyerek destek verdiği ayin, Pastör'ün, "Bu ülkenin ruhu tehlikede. Haberleri takip edin. Ben size söylemeden gerektiğinde dua etmelisiniz" sözleriyle sürdü.