YKP’den Çipras ve Zaev’in Nobel adaylığına sert yanıt

Avrupa Parlamentosu’nda aralarında sosyal demokratlar, yeşiller ve Avrupa Sol Partisi’nin bulunduğu üç grubun Çipras/Zaev’in Nobel Barış Ödülü’ne adaylığını destekleyen açıklamasına Yunanistan Komünist Partisi’nden tepki geldi.

Yunanistan Komünist Partisi, Avrupa Parlamentosu üyesi vekillerinin yaptığı basın açıklaması ile sosyal demokratlar, yeşiller ve Avrupa Sol Partisi’nin Nobel Barış Ödülü için Çipras/Zaev’in gösterilmesi için yaptıkları ortak öneriyi sertçe eleştirdi.

Açıklamada “Çipras ve Zaev’e Nobel Barış Ödülü adaylığının layık görülmesinin sebebi halkların aleyhine büyük bir kışkırtma olan AB-NATO Prespa Anlaşmasını geçirmiş olmalarıdır” dendi. Nobel Barış Ödülü’nün geçmişte de her türlü müdahaleden, bombardıman veya darbeden çekinmeden emperyalist planların yürütülmesine “hizmet”lerinden dolayı ABD Başkanı Obama ve Kissinger gibi devlet adamlarına, Walesa ve Gorbaçov gibi karşıdevrimcilere verilen kirli bir ödül olduğuna dikkat çekildi.

“Barış Ödülü önerisinde bulunan grupların Makedonya’yı AB ve NATO’nun kucağına iten ve yayılmacı milliyetçilik tohumları eken bir anlaşma olan Prespa Anlaşması’nı “tarihi bir zafer” olarak tanıyacak kadar ileri gittikleri”, ancak halkların vicdanından ve hafızasından tüm bu örgütlerin suçlarının, kıyımların, savaşların ve tekellerin çıkarları için gerçekleştirdikleri emperyalist müdahalelerin izlerinin silinmeyeceği ifade edildi.

Yaklaşan Avrupa Parlamentosu seçimlerini de hatırlatıldığı açıklamada esas çelişkinin, halkların sürekli yeni sorunlar ve yeni zulümler demek olan mevcut yolda mı ilerleyeceği, yoksa çürümüş sömürü düzenine son vermek için her yerde kitlesel mücadelenin mi seçileceği olduğu vurgulandı.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ve yeni adıyla Kuzey Makedonya Başbakanı Zoran Zaev, geçtiğimiz Aralık ayında 2015 Nobel Barış Ödülü sahibi Tunuslu ekonomist Uided Bushamaui tarafından “iki ülkenin liderlerinin masaya oturabilmesi ve Makedonya’nın isim sorununu çözebilmesi”nden dolayı ödüle aday gösterilmişti.

Ödüle bu yıl ABD Başkanı Tump’ın da aday gösterilebileceği belirtiliyor.