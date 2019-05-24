'YKP emekçi halkın sesi, YKP sermayenin kârlılığını artırma politikalarıyla mücadele ediyor'

Geçen yılki büyük orman yangını felaketinin de yaşandığı, Atina'yı da kapsayan merkez bölge Attika için belediye başkan adayı olan, Yunanistan Komünist Partisi (YKP) Siyasi Büro üyesi Yannis Protulis, soL’un sorularını yanıtladı.

Avrupa seçimlere hazırlanıyor. AB üyesi ülkelerde Avrupa Parlamentosu üyelikleri için seçim sandıkları kurulacak. soL olarak, AP seçimleri öncesinde, Avrupa siyasetini, farklı ülkelerdeki siyasal tabloyu anlama çabasında olacağız.

Değerlendirme ve haber yazılarının yanısıra farklı ülkelerden siyasetçilerle yapılmış söyleşilerin yer aldığı dizinin bugün yayımladığımız dokuzuncu bölümünde Yunanistan Komünist Partisi'nin Atina'yı da kapsayan merkez bölge Attika adayı Yannis Protulis'in sorularımıza verdiği yanıtlar yer alıyor.

Yunanistan Komünist Partisi tüm Yunanistan'da, Laiki Syspeirosi (Halkın Birliği) adı altında bir ittifakla belediye seçimlerine giriyor. Halk bu pazar sandığa yalnızca AP seçimleri için değil, yerel ve bölgesel seçimlerde oy kullanmak için de gidecek. YKP, tüm yurttaşlara sandıklara Laiki Syspeirosi'nin seçim logosu olan ve halkın kenetlenmesini, iç içe geçmesini simgeleyen kızıl karanfili bırakmaları için çağrıda bulunuyor.

Bu yazı dizimizin son yazısı.

Hazırlayanlar: Burçak Özoğlu, Ali Somel, Nükhet A. Bordignon, Aynur Gümüş, Erdal Akmaz, Tevfik Taş

YKP, belediye seçim kampanyasında halkın güncel sosyal ihtiyaçlarının giderilmesi için bir karşı saldırı çağrısında bulundu. “Her merkezde güçlü bir YKP” ve “gerçek halk muhalefeti sergilemek” ne anlama geliyor?

Tek gerçek halk muhalefeti YKP, çünkü YKP emekçi halkın sesi, YKP halkın yaşamına el koyarak büyük sermayenin kârlılığını artırma politikalarıyla tutarlı bir biçimde mücadele ediyor.

2018 yılında yaşanan ve Attica’nın hala yasını tuttuğu sel ve yangınlarda 127 yurttaşın yaşamını yitirmesi bir doğal afetin sonucu değildi. Yunan halkı işsizliğe, ciddi bir biçimde azalan işçi ve emekli maaşlarına, acımasız vergilere, sağlık ve eğitim sistemindeki bozulmalara, sosyal harcamalarda kesintilere ve yetersiz altyapıya katlanırken, egemen sınıfların çıkarları doğrultusunda halkların birbirleriyle savaşması için NATO cephaneliğine 4 milyar avro verilmesinin bir sonucuydu.

Son yıllarda kentsel dönüşüm için 500 milyon avroyu, Attica’nın sahil şeridine “Attica Riviera” adını verdikleri bir projeyi inşa ederek, tur işletmelerinin, gemi sahiplerinin, turistik gemilerin, hava yollarının, kapitalistlerin kârlarını arttırmak için harcadılar. Ölümcül yangınların ardından orman bakımı ve itfaiye hizmetlerine neler verdiklerini sorduğunuzdaysa, bir felaket yaşanması halinde halkı bilgilendirecek bir bilgisayar uygulaması geliştireceklerini söylüyorlar... Halkı hiçbir şekilde umursamıyorlar! Amerikalıların ve Trump’ın en iyi öğrencileri halini aldılar. Kendi elçiliğinden çok Attica Belediye Ofisleri’nde ve Bakanlıklar’da zaman harcayan ABD elçisinin çabaları boşa gitmemiş.

YKP’nin beş belediye başkanı, geçtiğimiz yıllarda, Avrupa Birliği’nin (AB) burjuva hükümetine karşı halk muhalefetinin nasıl yapılacağını ispatladı. Bir azınlığın kârlarına değil, halkın ihtiyaçlarının tatmin edilmesine öncelik verdiler, sağlık merkezleri ve hastaneler için mücadele verdiler, çatılarının öğrencilerin tepesine çökmesine engel olmak için okulları tamir ettirdiler, insanların evlerine haciz gelmesine engel olmak için, grev hakkının savunulması için mücadele ettiler. Halk düşmanı kanunlara ve Avrupa talimatlarına meydan okudular ve burjuva mahkemelerince suçlu bulundular!

Halk muhalefeti ülkemizi dev bir NATO uçakgemisine çevrimeye direnmek demektir. Komşularımızla barış içerisinde yaşamak için mücadele edeceğiz. Emperyalist savaşların mağduru mültecilerin insanca yaşayabilecekleri koşullar için mücadelede öncülük edecek, ulaşmak istedikleri yerlere gidebilmelerine yardım edeceğiz. SYRIZA tarafından açılan, 70.000 insanın hapseden toplama kamplarını kapatmak için mücadele edeceğiz. Ülkemizde bulundukları sürece sömürünün mağduru olmamaları için, uygun yaşam koşullarına sahip olabilmeleri için, çocuklarının okula gidebilmesi için mücadele edeceğiz.

“Laiki Syspeirosi”nin adayı olarak seçimlere giriyorsunuz. Laiki Syspeirosi adayları kimler, ne için mücadele ediyorlar?

Laiki Syspeirosi’nin adayları, deneyimli mücadeleciler. İşçi sınıfına, halka kapitalist kriz koşullarında daha da fazla yük olmamak için mücadelelerde öncülük rolü üstlendiler.

Tekel karşıtı, kapitalizm karşıtı mücadelenin umut vaad ettiğini, aynı gücün SYRIZA gibi idarecilerinin değişmesinin bir sonuç yaratmayacağını anlattılar.

Halkın kaybettiklerini kazanmak için, halkın ihtiyaçlarının giderilmesi için mücadele ettiler. Kapitalist gelişmenin kırıntıları ile uzlaşmayacaklar. Halk için tüm boyutlarıyla çağdaş hakları talep ediyorlar.

Laiki Syspeirosi’nin adayları farklı siyasi geçmişlere sahip olsalar da mücadele içinde, hareket içinde ve seçimlerde YKP’ye katılmış insanlar.

Laiki Syspeirosi, halk katmanları içerisinde bir “toplumsal ittifak” ihtiyacıyla ilişkili olarak mı kuruldu?

Halka gelecek belediye, bölgesel ve Avrupa Parlementosu (AP) seçimlerinde, seçim dönemlerinde ortaya çıkacak halk düşmanı politikalara karşı çıkmak, meydan okumak ve engellemek için emekçi halk güçleriyle direniş merkezlerinin güçlerini çoğaltmak için, YKP’yi ve “Laiki Sysperiosi” adaylarını destekleme çağrısında bulunuyoruz.

Halkı, işçileri, işsizleri ve çocuklarını özgürleştirmek için, haklarının takipçisi olabilmek için, onların güçlerine güvenerek, onların taleplerini onların ihtiyaçları düzeyine çıkarabilmek için...Karşı saldırıya geçebilmek için, kapitalizmin yok edilmesi, AB, NATO ve tüm diğer emperyalist oluşumlarla bağları koparmayı hedefleyen güçlerin bir araya getirilebilmesi için.

4. YKP Yunanistan’da Syriza ve Yeni Demokrasi arasında değişen iki partili bir sistemin ortaya çıkması konusunda uyarıda bulunuyor. Bu yeni durumun halk açısından sonuçları nedir? Faşist partiler bu tabloda nereye oturuyor?

İyi bilinen “düello”larıyla, Syriza ve Yeni Demokrasi (YD), aslında ikisinin de büyük sermayenin çıkarlarını savunduklarını gizlemeye uğraşıyor. Bu nedenle birinci ve ikinciye çok daha kötü bir üçüncü memorandum eklediler, krizin yükünü halka yüklemek ve sermayeyi herhangi bir sorumluluktan kurtarmak için. Patronların önünde onların çıkarı için gerekli halk düşmanı reformları hangisi daha iyi uygular, onun kavgasını yapıyorlar. YD geleneksel burjuva partisi. Syriza ile birlikte, muhalefette kalmış olsa da, tüm emek düşmanı yasaları geçirdiler: Grev hakkının yasaklanması, ücretlerin dondurulması, yeni NATO askeri üslerinin kurulması, büyük vergi sahiplerinin azledilmesi… YD yeni doğan kardeşiyle ilgileniyorlar diye kendisiyle ilgilenmeyen anne babası için yaramazlık yapan şımarık bir çocuğa benziyor!

Syriza ise solun ideallerini, hayallerini, değerlerini çarpıtıyor, tutumunu değiştiriyor, oy toplamak için Yunan halkına yalan söylüyor. Çipras Sibiu, Romanya’ya gitti ve orada tüm aşırı sağla, faşistlerle -Orban’la, Kurtz’la, Salvini ile- bir kınama oyu imzaladılar. Sağa, aşırı sağa, faşizme karşı mücadele adı altında, şimdiye kadar kimsenin önemsemediği “Demir Perde”den bahsederek, sosyalizme destek olanlara karşı bir "kınama oyu"... Onların faşizm karşıtlığı, aşırı sağla mücadelesi tamamen sahte.

Syriza önceki hükümetlerle birebir aynı politikayı izliyor. Büyük gemi sahiplerine, gemi şirketlerine milyarlar verirken aynı zamanda emekçi mahalleler ihmal ediliyor, büyük oranda işsizler, ne kamusal alanlar ne çocuk bakım merkezleri var, ve evlerin dibine insanlara kanser yayan çöpleri gömüyorlar.

Syriza ve YD icralar için birlikte oy kullandılar. 2022 ile birlikte 120 bin aileyi işsizlik ve ücret kesintileri vuracak, evlerinden atılacaklar. 2019'da bu şekilde 30 bin aile olacak.

Syriza hükümeti, diğer partilerle birlikte, Nazi katilleri destekledi. Genç bir adamı bıçaklamaktan yakalanmalarına rağmen mahkemeleri bugün 4 yıldır ertelenmiş durumda. Syriza hükümeti Atina Belediye Meclisi'nin faşist katillere ön seçim hakkı vermeme kararını iptal ettirme noktasına kadar gitti! Devlet kanalı ERT, yani emekçilerin ve halkın vergileriyle çalışan kanal, Nazilerin reklamlarını alıyor, onlara televizyonda propaganda hakkı veriyor.

Nazi katillerini yalnızca üçüncü partilikten atmak için değil, onlardan sonuna kadar kurtulmak için mücadele ediyoruz. Halkın protestolarından kaçacak tek bir delikleri kalmasın diye...

Faşizmin siyahına karşı ancak kızılla kavga verilir. Sosyalizmin kızılı Nazi canavarını mağarasında ezdi. Bugün bile, AB içinde kimse Yunanistan'da YKP'nin güçlenmesi çağrısını bulandıramaz. Nazi Altın Şafak'ı üçüncü sıradan edelim ve sandıkları Laiki Syspeirosi'nin kırmızı karanfilleriyle, YKP oylarıyla dolduralım.

Faşizme karşı mücadele yıllarca aşırı sağ ile koalisyon ortaklığı yapmış Syriza ile verilemez! Tek bildikleri şey halkın mücadelesini kendine mal etmeye çalışmak ve seçimlerin arifesinde umutlanmalarını engellemek.