Yine 'diktatör' dedi: Netanyahu'dan Erdoğan'a seçim yardımı paylaşımı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı.

Netanyahu dün gece attığı twette şu ifadeleri kullandı:

''Türk gazeteciler ve hakimler hapisaneleri doldururken Türkiye'nin diktatörü Erdoğan, İsrail demokrasisine saldırıyor. Ne şaka ama! İsrail'de kimse ikinci sınıf bir vatandaş değildir. İsrail, yaklaşık 2 milyon Arap vatandaşımız da dahil olmak üzere tüm İsraillilerin eşit bireysel haklara sahip olduğu bir demokrasi ...

Fakat İsrail aynı zamanda tek bir yahudi devletidir, Davut Yıldızımız bayrağımız olan Hatikva'ya milli marşımız, İbranice resmi dilimizdir ve bir Geri Dönüş Yasası'nın dünyadaki her Yahudi'ye atalarının ana vatanımıza dönme hakkı verdiği bir ülkedir.''

Turkey’s dictator Erdogan attacks Israel’s democracy while Turkish journalists and judges fill his prisons. What a joke!

— Benjamin Netanyahu (@netanyahu) 12 Mart 2019