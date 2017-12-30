Yılın ilk gecesi 'Süper Ay' görülecek

İki yılda bir gerçekleşen Süper Ay'ın, 2018 yılının ilk gecesinde net bir şekilde görüleceği belirtildi.

İki yılda bir gerçekleşen ve havanın açık olduğu her noktadan görülebilen Süper Ay'ın 2018 yılının ilk gecesinde net bir şekilde gözlemlenebileceği ifade edildi.

31 Ocak gecesi ile 2 Ocak gecesi gözlenecek olan Süper Ay'ın normalden yüzde 7 ilâ yüzde 14 arasında daha büyük ve daha parlak görüneceği ve dünyanın elips yapısı itibari ile ayın, gece boyunca farklı noktalarda farklı boyutlarda gözlemlenebileceği aktarıldı.

Türkiye’de saat 18.00’i gösterdiği sırada ufukta Süper Ay'ın belireceği vurgulandı.