Yermük Kampı’nın boşaltılması konusunda anlaşma sağlandı

Suriye’de Şam’ın güneyinde bulunan cihatçıların kontrolündeki Yermük Kampı’nda teröristlerin bölgeyi terk ederek İdlib’e gitmeleri konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Suriye devlet haber ajansı SANA’nın haberine göre, Şam’ın güneyindeki Yermük Kampı’ndaki cihatçı teröristler bölgeyi terk etmek üzere Suriye devletiyle anlaştı.

Anlaşmaya göre Yermük Kampı’ndaki cihatçı teröristler İdlib’e gidecek. Teröristler Kefraya ve El-Fua’da kuşatma altında tuttukları 5 bin kişiyi iki aşamada serbest bırakacak, ilk aşamada serbest bırakılacakların sayısı bin 500.

İştebrak’ta kaçırılan 85 kişi de iki aşamada serbest bırakılacak.

Anlaşmanın sabah saatlerinde yürürlüğe gireceği ve Ramazan ayının başına dek tamamlanacağı bildiriliyor.

Suriye ordusu sivil nüfusun yoğunluğu ve IŞİD üyelerinin buraları hedef alacak olması kaygısıyla bölgede operasyon istemezken, IŞİD'le tahliye koşulları üzerine müzakere ediliyordu.