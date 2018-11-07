Yerde uyurken çekilen fotoğraf işten çıkarma gerekçesi oldu

Ryanair havayolu şirketi, İspanya'da bir havaalanında yerde uyurkenki fotoğrafları sosyal medyada yayılan mürettebatı işten çıkardı. Mürettebatın bağlı olduğu sendika karara yanıt verileceğini duyurdu.

Ryanair'e ait bir uçak, kötü hava koşulları nedeniyle kalkış yapamamış, havayolu şirketinin kalacak yer ayarlamaması sonucu uçağın mürettebatı havalimanında yerde uyurken görüntülenmişti.

Fotoğrafın "sahte" olduğunu ve şirketi karalamayı amaçladığını öne süren Ryanair, fotoğrafta görüntülenen mürettebatı işten çıkardı.

Mürettebatın bağlı olduğu Portekizli sendika SNPVAC'ın lideri Luciana Passo, işten çıkarmaya yanıt vereceklerini söyledi.

'OTELLER DOLU' İDDİASI

Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafta "Ryanair bu yıl 1,25 milyar avro kazanıyor ancak mürettebatına geceyi geçirmeleri için otel sağlamıyor" deniliyordu.

Sendikanın mürettebatın haklarını almaları için yasal yolları da izlediği belirtiliyor.

Ryanair, mürettebatın odada uyumak zorunda kaldığını kabul ederken, şirketin "otellerin dolu olması" sebebiyle kalacak yer ayarlayamadığını öne sürüyor.

Otel bulunamadığı öne sürülen Malaga'nın toplamda 88 bin kişilik kalacak yer kapasitesi olan otellere sahip olduğu aktarılıyor.