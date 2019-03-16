Yeni Zelanda'da saldırgan mahkemeye çıkarıldı, karar verildi

Yeni Zelanda'da camiye düzenlenen saldırının ardından saldırganlar mahkemeye çıkarıldı.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki iki camiye düzenlenen saldırıya ilişkin gözaltına alınan Brenton Tarrant, çıkarıldığı mahkemece cinayetten gözaltına alındı.

Gözaltının ardından Tarrant ilk kez görüntülendi.

Radyo Yeni Zelanda’nın haberine göre Christchurch kentindeki Al Noor ve Linwood Camilerinde cuma namazı sırasında 49 kişiyi katledip 40 kişiyi yaralayan Avustralyalı Tarrant, cinayet suçlamasıyla mahkemeye çıkartıldı.

Sputnik'in aktardığı habere göre, yoğun güvenlik tedbirleri altında çıkartıldığı mahkemede kefalet talebinde bulunmayan Tarrant’ın, 5 Nisan'a kadar gözaltında tutulmasına hükmedildi.

Saldırganın mahkeme huzuruna çıkarıldığı sırada gülümsediği ve eliyle ırkçı bir işaret yaptığı görüldü.