Yeni Zelanda'da ölenlerin cenazeleri ailelerine teslim ediliyor

50 kişinin hayatını kaybettiği Yeni Zelanda cami saldırılarında cenazeler ailelerine teslim edilmeye başladı. Cenaze teslim işlemlerinin çarşamba günü bitmesi bekleniyor.

Yeni Zelanda'da yaşanan katliamın ardından bölge sakinleri camilerin yakınların çiçek bırakırken, 50 kişinin öldüğü saldırı sonrası güvenlik önlemleri de artırılıyor. Görüntülerin canlı yayınlandığı Facebook, saldırının ardından dünya genelinde paylaşılan görüntülerin tümünün silineceğini açıkladı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, iki camiye yapılan saldırı sonrası 3 kişi gözaltına alındı, ardından gözaltına alınanlardan biri, saldırılarla bağlantısı olmadığı gerekçesiyle serbest bırakıldı. Biri de başka bir suç şüphesi gerekçesiyle yargılanıyor.

Saldırıyı sosyal medyada canlı yayınladığı ve bir manifesto hazırladığı belirtilen 28 yaşındaki Brenton Tarrant, Cumartesi günü mahkemeye çıkarak gözaltı süresi 5 Nisan'a kadar uzatıldı.

Soruşturma sürüyor. Yeni Zelanda Polis Komiseri Mike Bush, "kaç kişinin saldırıyla bağlantısı olduğundan kesinlikle emin olmadan" başka sorumlular da olabileceği ihtimalini saf dışı bırakmayacaklarını söyledi.