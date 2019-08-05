Yeni Zelanda'da kürtaj yasallaşıyor

Yeni Zelanda'da 1977'den kalma kürtaj yasası değişiyor. Jacinda Ardern hükümeti, 20 haftaya kadar kürtaja izin veren bir yasa hazırladı.

Yeni Zelanda Adalet Bakanı Andrew Little yaptığı açıklamada ‘'Kürtaj, Yeni Zelanda'da hala bir suç olan tek tıbbi prosedür. Bunun değişmesinin zamanı geldi’' sözlerini kullandı.

Yeni Zelanda hükümeti, kürtajı suç olmaktan çıkaran bir yasa tasarısı hazırladı. Tasarı, kürtajı bir sağlık meselesi olarak tanımlıyor ve 20 haftaya kadar bu tıbbi işleme izin verilmesini öngörüyor.

İşçi Partisi hükümetinin hazırladığı tasarı, ülkenin 1977 yılından kalma kürtaj yasalarında planlanan ilk reform olma özelliğini taşıyor. 2017 seçimlerini kazandıktan sonra yasayı değiştirme sözü veren Başbakan Jacinda Ardern de, planlarını parlamentodaki tartışmalar yüzünden ertelemek zorunda kalmıştı.

Ülkede mevcut yasa, kürtajı suç sayıyor ve bir kadının kürtaj olabilmesi için iki doktor tarafından ‘hamileliğin, annenin zihinsel ya da fiziksel sağlığı açısından tehlikeli olduğu’ yönünde rapor yazılmasını gerektiriyor. Doktorların bu raporu yazabileceği zemin ise çok dar; sözgelimi cinsel saldırı veya bir çocuğa maddi olarak bakamayacak olma gibi durumlar geçerli sayılmıyor.