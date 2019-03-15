Yeni Zelanda'da iki camiye saldırı: 40 ölü, en az 20 yaralı

Yeni Zelanda’nın Christchurch kasabasında cuma namazı sırasında iki camiye silahlı saldırı düzenlendi. Yeni Zelanda Başbakanı saldırılarda 40 kişinin öldüğünü, en az 20 kişinin yaralandığını açıkladı. Avustralya Başbakanı gözaltına alınanlardan en az birinin aşırı sağcı bir Avustralya vatandaşı olduğunu açıkladı.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kasabasının Hagley Park bölgesindeki Al Noor Camisi içerisine silahlı saldırganlarca ateş açıldı. Saldırı esnasında camide, cuma namazı için 200 kişinin bulunduğu belirtildi. Bir diğer saldırının da eş zamanlı olarak aynı bölgedeki Linwood Camisi'ne yapıldığı bildirildi.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada "ülkenin en karanlık günlerinden biri" değerlendirmesinde bulundu. Ardern saldırılarda 40 kişinin yaşamını yitirdiğini ve en az 20 kişinin yaralandığını açıkladı. 30 kişinin Al Noor Camisi'nde, 10 kişinin de Linwood Camisi'nde öldürüldüğü bildirildi.

Ülkedeki tüm camiler saldırı olasılığına karşı kapatıldı. Bölgedeki okullar da tatil edildi.

Polis yetkilisi Mike Bush saldırıyla ilgili üç erkek ve bir kadının gözaltına alındığını söyledi. Ancak saldırıyla ilgili başka şüphelilerin de olabileceği ve saldırının Christchurch kasabasıyla sınırlı olmayabileceği uyarısında bulundu. Polis ayrıca bölgede düzenlenen operasyonda durdurulan bazı araçlarda ev yapımı patlayıcıların da ele geçirildiğini açıkladı. Yeni Zelanda Başbakanı Ardern ise daha sonra yaptığı açıklamada gözaltındakilerin sayısını 3 olarak açıkladı.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison gözaltına alınanlardan birinin Avustralya vatandaşı olduğunu açıkladı. Morrison gözaltına alınan Avustralya vatandaşını "aşırı sağcı bir terörist" olarak tanımladı.

Yeni Zelanda Polisi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Aktif bir tetikçi ile ChristChurch'te ciddi ve gelişen bir durum yaşanıyor. Polis durumu yönetme konusunda tüm kabiliyetiyle yanıt veriyor, ancak risk ortamı hala son derecede yüksek. Polis, ChristChurch'te oturanların sokaklardan uzaklaşmalarını ve bir sonraki duyuruya kadar içeride durmalarını tavsiye ediyor. Christchurch okulları bir sonraki duyuruya kadar kilitlenecek. Kamuoyuna iş birlikleri için teşekkür ederiz, bölge sakinlerini bilgilendirmek için daha fazla güncelleme sağlayacağız" ifadelerine yer verdi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Len Peneha adlı bir görgü tanığı, kamuflajlı bir adamın Al Noor Camisi'ne girdiğini, ibadet için içeride bulunanlara ateş açtığını, içeride kargaşa yaşandığını, saldırganın, güvenlik görevlileri gelmeden camiden uzaklaştığını iddia etti. Peneha, camidekilere yardım etmek için girdiği sırada "her yerde ölen insanlar" gördüğünü belirtti.

SALDIRIYI CANLI YAYIMLADI

Saldırganın saldırı anını sosyal medyadan canlı olarak yayımladığı ortaya çıktı.

Medyaya bilgi veren polis yetkilisi Brenton Tarrant adlı saldırganın katliamı canlı olarak sosyal medya hesabından paylaştığını söyledi.

Saldırıyı bilgisayar oyunlarına benzer şekilde gerçekleştirdiği gözlenen saldırganın, saldırı sırasında silahın şarjörünü birçok kez değiştirdiği görülüyor. Aracından inen saldırgan caminin kapısından girer girmez ateş etmeye başlıyor.

BÜYÜKELÇİ: ÖLENLER ARASINDA TÜRK YOK

Türkiye'nin Wellington Büyükelçisi Ahmet Ergin, saldırıda ölen veya yaralananlar arasında Türk bulunmadığını kaydetti. Ergin, "Saldırılarda ilk bilgilere göre en az 10 ölü ve 40 yaralı var. İki camiye saldırıları farklı kişilerin yaptığına ilişkin bilgiler var" dedi.

AFP Haber ajansı, görüntülerde yüzü traşlı, beyaz bir adamın aracını camiye doğru sürerken, daha sonra da içeri girip ateş ederken görüldüğünü bildirdi.

Saldırganın kullandığı bir Twitter hesabında da, saldırıyı neden düzenlediğini anlatan ırkçı bir manifesto yayımlandığı kaydedildi.

TWITTER'DA YAYIMLADIĞI 70 SAYFALIK MANİFESTODA 'TÜRKLERE' BAŞLIKLI BÖLÜM YER ALIYOR

Tarrant'ın Twitter'da 70 sayfalık bir manifesto yayımladığı ortaya çıktı. Gerçek adının Brenton Tarrant olup olmadığı henüz teyit edilmeyen saldırganın İskoç asıllı bir Avustralya vatandaşı olduğu belirtilirken 28 yaşında olduğu sanılıyor. Brenton Tarrant'ın saldırıyı canlı olarak yayımladıktan sonra Twitter ve Facebook hesaplarının askıya alındığı bildirildi. Tarrant'ın sosyal medya hesaplarından yayımladığı manifestosunda Türklerle ilgili bir bölüm de yer alıyor.

"Türklere" başlığının yer aldığı bölümde şu ifadelere yer veriliyor: "Topraklarınızda huzur içinde yaşayabilirsiniz, size zarar gelmeyecek. Boğaz'ın Doğu yakasında. Ama Boğaz'ın Batı yakasında bir yerde yaşamayı denerseniz, Avrupa'ya gelirseniz sizi öldüreceğiz. Konstantinopolis'e gelir, tüm cami ve minareleri yıkarız. Ayasofya minarelerden kurtulacak ve Konstantinapol hak edildiği gibi tekrar Hristiyan şehri olacak. Hâlâ şansınız varken kendi topraklarınıza kaçın."