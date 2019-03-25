Yeni Zelanda'da cami saldırılarını kraliyet komisyonu soruşturacak

Yeni Zelanda Başbakanı, Christchurch’teki iki camiye düzenlenen ve 50 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıların ülkenin en yüksek soruşturma organı olan Kraliyet Komisyonu tarafından soruşturacağını açıkladı.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, 15 Mart’ta Christchurch’teki iki camiye düzenlenen silahlı saldırının ülkenin en yüksek soruşturma organı olan Kraliyet Komisyonu tarafından soruşturulacağını açıkladı.

Başbakan Ardern 50 kişinin yaşamını yitirdiği saldırılarla ilgili olarak gazetecilere yaptığı açıklamada “Bu terör saldırısının nasıl meydana geldiği anlamak ve eğer bunu durdurmak için fırsatımız vardıysa bunun ne olduğunu anlamak için altına bakılmadık hiçbir taş bırakmamamız önemli” diye konuştu.

Başkent Wellington’daki parlamento binasında konuşan Ardern, yürütülecek soruşturmanın olayın meydana gelmesinde güvenlik kurumlarının dikkatlerini doğru yere verip vermediklerine ve kaçırdıkları herhangi bir ipucu olup olmadığına odaklanacağını dile getirdi.

Ardern aynı zamanda saldırıda sosyal medyanın rolünün ve saldırganın kullandığı silahları nasıl edinebildiğinin de soruşturulacağını kaydetti.

Yeni Zelanda’da kraliyet komisyonları hükümetten bağımsız soruşturma organları olarak kamu kurumlarında aksama ve ihmalleri soruşturan komisyonlar olarak biliniyor.

Yüksek Mahkeme yargıcının başkanlık ettiği komisyon, Genel Vali tarafından atanan üyelerden oluşuyor ve raporunu tamamladıktan sonra önce Genel Valiye, daha sonra parlamentoya sunuyor.