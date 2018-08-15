Yeni Zelanda'da 20 yıl sonra ilk kez öğretmenler grevde

Yeni Zelanda'da öğretmenler sosyal demokrat hükümete karşı ücret artışı talebiyle greve çıktı.

Yeni Zelanda'da öğretmenler sosyal demokrat hükümete karşı ücret artışı talebiyle greve çıktı.

Öğretmenlerin 20 yıl sonra ilk defa greve çıktığı ülkede, sosyal demokrat İşçi Partisi hükümetinin kamu çalışanlarının taleplerine olumlu yanıt vermesi bekleniyordu.

Önceki sağ kanat hükümet döneminde, kararlı bir ekonomik büyümeye rağmen yoksullaşan emekçiler, sosyal demokrat hükümet döneminde de umduklarını bulamadı. Bunun üzerine ülkede art arda, kamu sektöründe yoğunlaşan grevler örgütleniyor.

Hemşirelerin grevinin ardından gelen öğretmen grevine 30 bin ilkokul öğretmeninin katıldığı, grevden 5-13 yaş aralığında 400 bin öğrencinin etkilendiği belirtiliyor. Öğretmenlerin grevi sebebiyle çalışan ebeveynlerin, işe giderken çocuklarını bırakacak yer bulamayarak zor durumda kaldığı aktarılıyor.

Öğretmenleri temsil eden Yeni Zelanda Eğitim Enstitüsü (NZEI) adına toplu iş sözleşmesi müzakerelerini yürüten Louise Green, bir açıklama yaparak, "Öğrenciler ve müdürler... hükümete güçlü bir mesaj göndermek ve Eğitim Bakanlığı'nın toplu iş sözleşmesine ilişkin masaya getirdiği önerilerin, öğretmenlerin sorunlarını çözmeyeceğini haykırmak için tam gün grevden yana oy kullandılar" ifadelerini kullandı.

NZEI'nin yüzde 16'lık ücret zammı talep ettiği bildirilirken, hükümetin deneyime göre yüzde 6,1 ile yüzde 14,7 arasında değişen oranda zam önerdiği belirtildi.

İşçi Partisi hükümetinin Nisan ayında saatlik asgari ücreti yüzde 5 oranında arttırarak 16,50 Yeni Zelanda Doları'na (NZ$) çıkardığı ve 2021'de bunu 20 NZ$ düzeyine çıkarmayı hedeflediği duyurulmuştu. Ülkede iş güven endeksinin son 10 yılın en düşük düzeyinde seyrettiği belirtilirken, sermayedarların ücret artışından rahatsız olduğu aktarılıyor.