Yeni Zelanda saldırısının ardından İngiltere'den 'cami' kararı

İngiltere emniyeti, Yeni Zelanda'da yaşanan saldırının ardından ülkedeki tüm camilerin çevresinde polis ekiplerinin devriye gezeceğini açıkladı.

Yeni Zelanda'da 49 kişinin yaşamını yitirdiği cami saldırısının ardından İngiltere polisi, güvenlik önlemlerini artırma kararı aldı.

İngiltere terörle mücadele şefi tarafından yapılan açıklamada, her zaman Yeni Zelandalı meslektaşlarına destek vermeye hazır oldukları belirtilerek ülkedeki camilerde de güvenlik önlemlerinin artırılacağı söylendi.

İngiliz polisi, saldırının ardından tüm ülkedeki camilerin çevresinde devriye gezmeye başladı.

İngiltere'nin ardından Fransa'da ülkedeki kutsal alanların çevresindeki güvenlik önlemlerinin artırıldığını açıkladı.