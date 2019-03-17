Yeni Zelanda saldırısından yaralı kurtulan Türk, o anları anlattı

Avustralya'da Turkish News Press gazetesi ortaklarından iş adamı Yüksel Çiftçi ve Hasan Genç, yaralı Türk vatandaşı Boztaş'ı tedavi gördüğü Christchurch Hastanesi'nde ziyaret etti.

Yeni Zelanda saldırından yaralı kurtulan Boztaş, hastanede yaptığı açıklamada, cuma namazı için camiye gittiğini ve imamı dinlediği esnada birkaç el silah ses duyduğunu dile getirerek ilk başta deprem sandığını aktardı.

Saldırının farkına vardıktan sonra camideki insanlarla kaçmaya başladığını anlatan Boztaş, ilk başta yakınlarındaki pencereyi kıramadıkları için caminin içinde köşede bir yerde sıkıştıklarını söyledi.

Boztaş, "Terörist hepimize ateş etmeye başladı. İlk başta bacağıma geldi. Sonra gitti. Mermi mi değişti bilmiyorum ama ses bir anda kesildi. O ara yukarı baktım, kimse yoktu. Pencereyi elimle kırdım ve o anda kaçtım. 2-3 saniye geç kalsaydım ölmüştüm. Teröristin çektiği görüntüde öyle gözüküyor. Beni kaçarken çekmiş." dedi.

Pencereyi kırdıktan sonra dışarı çıktığını anlatan Boztaş, "Çıktıktan sonra yolda bir çocuk gördüm, gözleri açıktı. Onu hayata döndürmeye çalıştım ama olmadı. Vefat etmiş. Gözlerini kapadım. Daha çok silah sesleri gelmeye başladı. Ben de koştum" ifadelerini kullandı.