Yeni Zelanda saldırganına terörizm suçlaması

Yeni Zelanda polisi iki camiye silahlı saldırı düzenleyerek 51 kişiyi öldüren Brenton Tarrant’a yönelik suçlamalara terörist eylem suçlamasının da eklendiğini açıkladı.

Yeni Zelanda’da 15 Mart tarihinde iki camiye silahlı saldırı düzenleyerek 51 kişiyi öldüren Brenton Tannant hakkındaki cinayet suçlamalarına bugün terörist eylemde bulunma suçlaması da eklendi.

Yeni Zelanda emniyetinin saldırıda yakınlarını yitirenler ve saldırıdan kurtulanlarla yaptığı toplantıda konuşan polis yetkilisi Mike Bush, Tarrant hakkındaki yeni suçlamaları açıkladı.

Bush, Tarrant'ın, cinayet, silahlı saldırı ve yaralama suçlarına ek olarak, 2002 yılında kabul edilen Terörizmi Önleme Yasası kapsamında "terör eyleminde bulunmak" suçlamasıyla da yargılanacağını belirtti.

Saldırıda yaralandıktan sonra 2 Mayıs'ta yaşamını yitiren Türk vatandaşı Zekeriya Tuyan'ın öldürülmesiyle ilgili suçlama da Tarrant'ın dosyasına eklendi.

Tarrant, 51 cinayet, 40 cinayet girişimi ve terör eyleminde bulunmak suçlarından yargılanacak.