Yeni Zelanda parlamentosu silah yasası değişikliğini onayladı

Christchurch saldırılarından sonra Yeni Zelanda’da yarı otomatik silah ve saldırı tüfeklerini yasaklayan yasa tasarısı bire karşı 119 oyla parlamentodan geçti.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki iki camiye düzenlenen saldırının ardından, ülkede tüm yarı otomatik askeri tarz silah ve saldırı tüfeklerini yasaklayan yasa bire karşı 119 oyla meclisten geçti.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, saldırılardan altı gün sonra “Yeni Zelanda’daki tüm askeri tarz yarı otomatik silahları ve saldırı tüfeklerini yasakladığımızı ilan ediyoruz” demişti.

Parlamentodan geçen silah yasası değişikliğinin önümüzdeki günlerde kanunlaşması bekleniyor. Değişiklikle birlikte ‘silahları askeri stil yarı otomatik silahlara dönüştüren kapasitesi artırılmış şarjörler gibi ek parçaların da yasaklandığı’ ifade edildi.

Hükümet, yasak kapsamındaki silahları bulunduranlar için af ilan ederek bu silahları devlete teslim etmelerini istemişti. Teslim alınan silahlar için devlet tarafından silah sahiplerine belirli bir ücret de ödenecek. Bu sürecin maliyetinin 138 milyon doları bulabileceği öngörülüyor.

Brenton Tarrant’ın otomatik silahlarla düzenlediği çifte saldırıda 50 kişi ölmüş, 39 kişi de yaralanmıştı.