Yeni Zelanda hükümetinden Erdoğan'a tepki

Yeni Zelanda hükümeti Christchurch'teki saldırıların video görüntülerini seçim kampanyasında kullandığı gerekçesiyle Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirdi. Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Peters, konuyla ilgili rahatsızlığın Yeni Zelanda'yı ziyaret eden Fuat Oktay ve Mevlüt Çavuşoğlu'na da kişisel olarak iletildiğini kaydetti.

Yeni Zelanda hükümeti, Christchurch kentinde düzenlenen saldırıların video görüntülerini seçim kampanyasında kullandığı gerekçesiyle Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı eleştirdi.

Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Winston Peters dün yaptığı açıklamada, katliamın bu şekilde politize edilmesinin "Yeni Zelanda halkının geleceğini ve güvenliğini tehlikeye soktuğunu" vurguladı ve bu durumun özellikle yurtdışında yaşayan Yeni Zelanda vatandaşları için büyük bir haksızlık olduğunu söyledi.

Peters bugün yaptığı açıklamada ise Türkiye'nin talebiyle İslam İşbirliği Teşkilatı'nın cuma günü İstanbul'da düzenleyeceği olağanüstü toplantıya katılacağını duyurdu. Peters, Christchurch'teki saldırıların ardından kente gelen Türkiye Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na videonun kullanımıyla ilgili duydukları rahatsızlığı kişisel olarak da ilettiğini kaydetti.

ERDOĞAN SALDIRI GÖRÜNTÜLERİNİ İZLETTİ

DW Türkçe'nin haberine göre, Yeni Zelanda, aşırı sağcı saldırganın saldırılara ait yayımladığı görüntülerin internette paylaşımını engellemek için büyük çaba gösteriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise hafta sonunda canlı yayımlanan birçok mitinginde söz konusu görüntüleri izletmişti. Saldırganın manifestosunda Türkiye'yi tehdit ettiğini belirten Erdoğan, saldırının İslam’a ve özellikle Türkiye'ye karşı bir saldırı olduğunu söylemişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 Mart Şehitleri Anma Günü vesilesiyle düzenlenen anma töreninde yaptığı konuşmada da Yeni Zelanda’daki saldırılara değindi. "Çok açıkça ifade etmem gerekir. Bu bireysel bir olay değildir, organize bir olay olduğu çok açık, net ortadadır" diyen Erdoğan “Dedeleriniz geldi, kimi ayaklarının üzerinde kimi tabutla geri döndü. Aynı niyetle gelecekseniz bekleriz. Sizi de dedeleriniz gibi uğurlayacağız" diye konuştu.

Birinci Dünya Savaşı sırasında Britanya İmparatorluğu bünyesinde kurulan Avustralya ve Yeni Zelanda Kolordusu'nda Avustralyalı ve Yeni Zelandalı askerler de yer almıştı. Çanakkale Savaşı'nda ölenler arasında binlerce Avustralyalı ve Yeni Zelandalı asker de bulunuyordu.