Yeni Zelanda Başbakanı: Saldırganın adını asla anmayacağım

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Christchurch kentinde iki camiye silahlı saldırı düzenleyerek 50 kişiyi katleden saldırganın adını asla anmayacağını söyledi.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Christchurch kentinde iki camiye düzenlediği silahlı saldırıda 50 kişiyi katleden saldırganın adını anmayacağını açıkladı.

Ardern saldırgan hakkında “Bu terör eyleminde birçok şeyi amaçladı, bunlardan biri de kötü şöhretti. Bu nedenle benden asla onun adını andığımı duymayacaksınız” dedi.

Parlamentoda yaptığı konuşmada Ardern, cuma günü Christchurch kentinde 50 kişinin katledildiği, onlarca kişinin yaralandığı cami saldırısı hakkında konuştu.

BBC’nin haberine göre sözlerine Arapça “Selamün Aleyküm” diyerek başlayan Ardern milletvekillerine hitaben “Sizden rica ediyorum, kayıpların adlarından söz edin, onların canını alan adamın adından değil. O bir terörist. O bir suçlu. O bir köktenci. Ama ben konuştuğumda o isimsiz olacak” dedi.

Saldırganın yasaların tüm gücünü karşısında bulacağını belirten Ardern, daha önce yaptığı açıklamada ülkenin silah yasalarının değiştirileceğini, bu konudaki ayrıntıların önümüzdeki günlerde açıklanacağını duyurmuştu.

Saldırganın silahlı saldırı görüntülerini canlı olarak Facebook’ta yayımlamasıyla ilgili olarak da Ardern, sosyal medya platformlarının yayımladıkları içeriğin sorumluluğunu üstlenmeleri gerektiğini söyledi.

Öte yandan Yeni Zelanda polisi saldırıda yaşamını yitirenlerden 12’sinin kimlik tespit çalışmalarının tamamlandığını, 6 cenazenin ailelerine teslim edildiğini açıkladı.