'Yeni Zelanda askerleri Irak ve Afganistan'dan çekilecek'

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Irak'ta bulunan askerlerinin 12, Afganistan'daki askerlerin ise 18 ay içinde geri çekileceğini duyurdu.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Irak ve Afganistan’da bulunan Yeni Zelanda birliklerinin kademeli olarak 2020 sonuna kadar geri çekileceğini açıkladı.

Ardern, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından başbakanlığın resmi internet sayfasından yaptığı açıklamada, Taji Kampı’nda Irak askerlerine eğitim veren Yeni Zelanda askerlerinin 12, Afganistan’da görevli askerlerin ise 18 ay içinde geri çekileceğini ve son görev tarihlerinin 31 Aralık 2020 olduğunu duyurdu.

Ardern yaptığı açıklamada, 'ayrıca 2020’de Irak’taki eğitim misyonumuzu tamamlayacağımızı da duyuruyorum" sözlerine yer verdi.