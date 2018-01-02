Yeni yıl tırmanışında 2 dağcı yaşamını yitirdi

Yeni yılda Cape Town'daki Masa Dağı'nda, iki dağcı yaşamını yitirdi.

Güney Afrikalı yetkililer, yeni yılın ilk gününde Masa Dağ'ında iki dağcının halatlarıyla iniş sırasında yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Kazazedelerden biri, eşi hayatta kalan bir Japon erkek diğeri ise tur rehberiydi. 12 saat süren kurtarma çalışmalarına, 30 kişi katıldı ancak 2 dağcının yaşamını ytirmesine engel olunamadı.

Helikopterin sivri tepeye iniş yapamaması nedeniyle, kurtarma çalışması sırasında teleferik bağlantıları kullanıldı.

Yeni yıl tatili, Cape Town'ın en fazla turist çektiği dönem olarak niteleniyor.