Yeni operasyon kapıda mı?

Erdoğan'ın Moskova'ya giderken söylediği “ Bütün sınır boyundaki hazırlıklarımız olması gereken her şeyiyle hazır konumdayız” sözleri Ankara'nın Suriye'de yeni bir operasyon hazırlığı mı olduğu sorusunu gündeme getirirken Rus TASS ajansı haberi “Türkiye yeni bir operasyona hazır, Rusya ile görüşecek” başlığıyla duyurdu.

Rusya ziyaretinden önce açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin “Suriye sınırında her şeyiyle hazır konumda” olduğunu söyledi ve “Bir gece ansızın gelmesi gereken veya gelinmesi gereken yere gelebiliriz” diye konuştu. Erdoğan'ın bu sözleri farklı çevrelerde “Türkiye yeni bir operasyonun eşiğinde mi” sorusunu gündeme getirirken Rus TASS ajansı Erdoğan'ın açıklamasını “Türkiye yeni bir operasyona hazır, Rusya ile görüşecek” başlığıyla duyurdu.

'HER ŞEYİYLE HAZIR KONUMDAYIZ'

Moskova'ya uçuşundan önce “Rusya ziyaretinde herhangi bir operasyon masada olacak mı” sorusuna Erdoğan şu yanıtı verdi:

"Bütün sınır boyundaki hazırlıklarımız olması gereken her şeyiyle hazır konumdayız ve o sır cümle var ya işte o sır cümle aynen masadadır. Bir gece ansızın gelmesi gereken veya gelinmesi gereken yere gelebiliriz. Bunlar da bizim yine bu seyahatimizde özellikle baş başa görüşmemizde, ikili görüşmemizde ele alacağımız konulardır."

TASS: OPERASYON PUTİN'LE GÖRÜŞÜLECEK

Bu ifadeler, hali hazırda Suriye'de Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı operasyonlarını sürdüren TSK'nın yeni bir operasyon hazırlığında mı olduğu sorusunu akıllara getirirken Rus TASS haber ajansı konuyla ilgili haberinde “Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Moskova'ya hareketinden önce Ankara'nın Suriye'de yeni bir operasyon başlatmaya tamamen hazır olduğunu söyledi, konuyu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşecek” diye yazdı.